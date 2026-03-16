Langenzenn mit Arbeitssieg gegen Deutenbach

Zum Rückrundenauftakt trifft der TSV auf Deutenbach 2, welche ihnen in der Hindrunde die bis dato letzte Niederlage hinzufügte.

Die Partie beginnt bei schweren Platzverhältnissen mit leichten Feldvorteilen für Langenzenn. So dauert es nicht lang ehe der aktuell stark auf aufgelegte Stumpf steil geschickt und stark per Chip zum 1:0 vollstreckt. Deutenbach gleicht daraufhin in der 29.Minute in einer bis dahin eher chancenarmen Partie in Überzahl aus dem Nichts aus. Langenzenn befanden sich zu dieser Zeit in Unterzahl und musste kurz darauf bereits zum zweiten Mal verletzt wechseln. So ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit.