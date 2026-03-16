Langenzenn mit Arbeitssieg gegen Deutenbach

Zum Rückrundenauftakt trifft der TSV auf Deutenbach 2, welche ihnen in der Hindrunde die bis dato letzte Niederlage hinzufügte.
Die Partie beginnt bei schweren Platzverhältnissen mit leichten Feldvorteilen für Langenzenn. So dauert es nicht lang ehe der aktuell stark auf aufgelegte Stumpf steil geschickt und stark per Chip zum 1:0 vollstreckt. Deutenbach gleicht daraufhin in der 29.Minute in einer bis dahin eher chancenarmen Partie in Überzahl aus dem Nichts aus. Langenzenn befanden sich zu dieser Zeit in Unterzahl und musste kurz darauf bereits zum zweiten Mal verletzt wechseln. So ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit.
Nach der Halbzeit nimmt sich der TSV viel vor und vergibt in Person von Pattaro nach starker Vorarbeit durch Stumpf die riesen Chance auf die Führung. Die Feldvorteile liegen weiter bei der Heimmannschaft ehe Grebehahn in der 54.Minute einen starken Freistoß aus knapp 20m unhaltbar einschweißt. Kurz darauf ist Pattaro frei durch und trifft zum vermeintlichen 3:1, jedoch Pfiff der Schiedsrichter in letzter Sekunde den Vorteil weg. So wucherte Langenzenn noch weiter Chancen während Deutenbach ab der 80.Minute in Unterzahl agierte.
So blieb es bei einem knappen 2:1 für Langenzenn, die weiter wichtige 3 Punkte sammeln und nächste Woche zum schweren Auswärtsspiel bei Südwest Nürnberg ran müssen.
Bericht: Ferdinand Otten