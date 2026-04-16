Langenzenn holt knappen Auswärtssieg bei Hellas Nürnberg

Der TSV 1894 Langenzenn hat das Nachholspiel beim SSV Hellas Nürnberg am Mittwochabend mit 1:0 für sich entschieden. In einer insgesamt umkämpften Partie sorgte ein verwandelter Foulelfmeter von Pickett für den entscheidenden Treffer.

In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften weitgehend ab, klare Torchancen blieben Mangelware. Die beste Möglichkeit gehörte den Gastgebern kurz vor der Pause, als ein Abschluss nur an die Latte klatschte. So ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel trat Langenzenn deutlich druckvoller auf und erspielte sich mehrere gute Gelegenheiten. In der 52. Minute wurde Andreas Stumpf nach einem Foulspiel im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter entschied folgerichtig auf Elfmeter. Pickett übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zur 1:0-Führung für die Gäste.