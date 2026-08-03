Langenzenn holt den ersten Punkt beim Kreisliga-Debüt

– Foto: Simone Grebehahn

Zum ersten Spieltag in der Kreisliga begrüßte der TSV die SG Mosbach/Breitenau. Bei heißen sommerlichen Temperaturen tasteten sich beide Mannschaften in die Partie. Nach den ersten Minuten wurde die Heimelf immer wacher und spielte sich die ersten Chance heraus. Stumpf und Tounkara hatten gute Möglichkeiten den TSV in Führung zu bringen, jedoch fehlte noch die letzte Konsequenz. In der 25. Minute war es dann Dresel, der einen langen Ball von Kovac am Torwart vorbei ins Tor beförderte. Bis zur Trinkpause hatte Langenzenn das Spiel im Griff. Nach der kurzen Pause kamen jetzt auch die Gäste in die Partie und wurden mutiger nach vorne. Durch kleinere Fehler im Spielaufbau gab es auch die ersten Chancen für die SG. In der 30. Minute war es dann Höfler, der den Ausgleich zum 1:1 markierte. Bis zur Halbzeit gab es dann eher die Chancen für die Gäste. Reichel parierte mehrmals stark und somit ging es mit einem Unentschieden in die Halbzeit.

Zur zweiten Halbzeit kam allerdings wieder der TSV besser aus der Kabine. Schöne Angriffe über die schnellen Außen wurden durch punktgenau Bälle aus der Abwehr häufig brandgefährlich. Pattaro eroberte sich den Ball stark und konnte alleine vor dem Tor nur noch gehalten werden. Der Pfiff des Unparteiischen blieb jedoch aus. Fast mit dem Gegenzug war es wieder Höfler in der 64. Minute, der den Ball ins Tor stocherte. Der Treffer zum 1:2 kam überraschend. Langenzenn schüttelte sich kurz und kam immer gefährlicher zurück. In der 83. Minute war es dann Stumpf, der die Hereingabe clever verarbeitete und den Ball ins Tor schob. Der völlig verdiente Ausgleich. Von den Gästen kam in der Phase nicht viel. Gelegentlich die Konter waren manchmal gefährlich. Der TSV wollte den Sieg unbedingt. Die Mannschaft lief immer öfter an und holte sich viele Standards heraus. Am Ende wurde allerdings die Zeit knapp und die Heimelf kam nicht über ein 2:2 hinaus.

Somit trennen sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden zum Auftakt. Die Abutovic Elf reist nächste Woche nach Schalkhausen. Die SG empfängt bereits unter der Woche die Viktoria aus Weigenheim.

Bericht: Alexander Schneider