Langenzenn gewinnt erneut und setzt sich fest 

Zum heutigen Sonntag war Elektra Hellas zu Gast in Langenzenn. Die Heimmannschaft wollte unbedingt nach der Englischen Woche nachlegen. Zu Beginn nahm Langenzenn das Heft in die Hand und spielte schöne Spielzüge heraus. Die Gäste warteten ab und spielten nur auf Konter. Pattaro verwertete den ersten offensiven Spielzug souverän und schon ein zum 1:0 (7.).

Danach verlor das Spiel ein wenig an Ansehnlichkeit und es schleichen sich bei beiden Mannschaften kleinere Fehler ein. Die Gäste konnten einen Konter verwerten und gleichten überraschend aus (33.).

Langenzenn war bemüht, konnte sich jedoch nicht zielstrebig durchsetzen. Nach einem Standard war es Schneider Alex, der nach einem abgeblockten Schuss zum 2:1 einnetzte (38.). Die Antwort der Gäste kam allerdings postwendend. Eine unsortierte Hintermannschaft nutzte Hellas eiskalt zum 2:2 aus (42.). 2:2 war auch der Halbzeitstand.

In der 2. Halbzeit wollte Langenzenn das Spiel wieder an sich binden. Nun wirkte es etwas griffiger und der TSV konnte sich zahlreiche Chancen herausspielen. Viele Standards blieben allerdings ungenutzt.

Dann war es Stumpf, der sich ans Herz fasste und wuchtete den Ball unhaltbar ins lange Eck (60.). Wieder die Führung der Green-Elf. Kurz vor Schluss war es dann Grebenhahn, der doppelt den Ball ins Tor schoss (88. und 90.). 5:2 somit das Endergebnis. Langenzenn gewinnt verdient und setzt sich somit oben in der Tabelle fest. Nächste Woche geht es für Langenzenn bereits am Samstag im Kärwaspiel nach Deutenbach. Hellas empfängt die SpVgg Nürnberg.