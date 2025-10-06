Langenzenn düpiert Gostenhof

In Langenzenn stand ein echtes Topspiel gegen Gostenhof an, welches die Heimelf anfangs verschlief, in der 2ten Halbzeit aber immer mehr in die Gänge kam und den Gegner fast schon überrollte.

Die Partie begann zerfahren, wobei die Gäste auf Gostenhof anfangs sehr druckvoll agierten, den Gegner immer wieder pressten und in der 12.Minute durch Nico Kubisch eine schlecht geklärten Einwurf eiskalt zur Führung nutzen. Die Heimelf ließ sich davon aber nicht beirren und kam immer mehr ins „Doing“. So dauerte es bis zur 30.Minute als Bozkiroglu Grebehahn überragend in Szene setzte und dieser Eiskalt frei vor dem Torwart einschob. So ging es weiter druckvoll zur Sache und letztendlich auch in die Halbzeit.

In der 2ten Halbzeit war der TSV sofort da und traf in Person von Felix Bauer nach einer Ecke zur 2:1 Führung. Die Langenzenner warfen sich in jeden Zweikampf und schalteten schnell um. So auch in der 66.Minute als Stumpf eigentlich schon frei aufs Tor zulief, in letzter Sekunde aber noch einen Ellebogen ins Gesicht bekam und somit der der Kapitän der Nürnberger die 10.Minuten-Strafe erhielt. So spielten die Langezenner mit ordentlich Auftrieb und Überzahl immer wieder in Richtung Gostenhofer Tor und belohnten sich schließlich durch Ali, der einen Querpass von Stumpf nur noch einschieben musste. Dann wurde es wild. Die Gäste sahen bei diesem Gegentor eine Abseitsposition und protestierten ordentlich gegen den Schiedsrichter. So auch Bugra Metin, der in einer Aktion erst die Gelbe und dann die Gelb-Rote Karte erhielt. Gostenhof fing sich gegen Ende dann auch nicht mehr und kassierten von Coppola dann noch das 4:1 und damit auch den Endstand.

So fährt Langenzenn die hochverdienten 3 Punkte im Spitzenspiel ein, führt somit mit einem Spiel mehr gegenüber Serbia die Tabbelle an, ehe es nächste Woche gegen Jene ins Spitzenspiel der Kreisklasse 3 geht. Gostenhof dagegen spielt gegen die SpVgg Nürnberg.

Bericht: Ferdinand Otten