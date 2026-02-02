Langenthal-Angreifer kehrt zu Zürich City zurück

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.
Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.
BSC Old Boys
Trainer: Maurizio Jacobacci
Zugänge: Leandro Di Noto (FC Black Stars Basel), Sofiane Bilal Laoufi (FC Allschwil)
Abgänge: Emirhan Ilboga (VfR Kleinhüningen), Arjon Ademi (FC Birsfelden)
FC Bassecourt
Trainer: Ludovic Brugnerotto
Zugänge: Valentin Nushi (FC Prishtina Bern), Joris Alexis Gester (FC Ajoie-Monterri)
Abgänge: Nohan Cuenat (FC Concordia Basel), Gautier Véjux (FC Vesoul/FRA)
FC Besa Biel/Bienne
Trainer: Dariusz Skrzypczak
Zugänge: Arxhend Cani (FC Bosporus), Jasha Bracher (FC Luzern II), Tiago Holzer (FC La Chaux-de-Fonds), Amine Aebi (FC La Chaux-de-Fonds), Luca Simmen (FC Langenthal), Visar Aliu (FC Bosporus)
Abgänge: Rinis Beqaj (FC Grenchen 15), Leutrim Mushkolaj (FC Grenchen 15), Augustin Nushi (FC Grenchen 15), Jordan Beauquier (FC Tavannes/Tramelan), Mergim Rexhaj (Rücktritt), Miran Maksuti (FC Prishtina Bern)
Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der 1. Liga, Gruppe 2 getätigt
FC Black Stars Basel
Trainer: Matthias Mäder
Zugänge:
Abgänge: Leandro Di Noto (BSC Old Boys)
FC Concordia Basel
Trainer: Samir Tabakovic
Zugänge: Nohan Cuenat (FC Bassecourt)
Abgänge: Jordan Perrony (SR Delémont), Nikola Gajic (FC Allschwil), Jan Muzangu (VFR Kleinhüningen), Simon Caillet (FC Sion), Marco Mandal (FC Aesch)
FC Courtételle
Trainer: Francois Marque
Zugänge: Benjamin Roth (FC Biel-Bienne)
Abgänge:
FC Langenthal
Trainer: Edvaldo Della Casa
Zugänge: Erblin Shaqiri (FC Bosporus), Paolo Arrivas (FC Breitenrain)
Abgänge: Noah Zollner (?), Julien Berner (?), Luca Simmen (FC Besa Biel/Bienne), Florentino Da Silva (Zürich City SC)
FC Münsingen
Trainer: Daniel Klossner
Zugänge:
Abgänge:
FC Schötz
Trainer: Roger Felber
Zugänge: Mory Thierry Karamoko (Vranov nad Toplou/SVK), Ryan Hügi (FC Schönenwerd-Niedergösgen/SV Muttenz)
Abgänge: Sead Selishta (Zug 94), Richard Nikaj (FC Emmenbrücke), Pius Fix (SpVgg Schiltach/GER), Milos Mitrovic (FC Wauwil-Egolzwil)
FC Solothurn
Trainer: Gilles Yapi-Yapo
Zugänge: Mattia Bellino (BSC Young Boys II), David Stuber (Menlo College/USA), Koray Tasbicen (FC Utzenstorf)
Abgänge: Felix Hornung (FC Biel-Bienne), Joshua Ochsenbein (Pause), Bardh Zymeri (FC Klus-Balsthal)
FC Wohlen
Trainer: Fabrício Nogueira Nascimento
Zugänge: Dorde Komatovic (SC Kriens)
Abgänge: Noah Micha Boakye (Pause), Sander Kalan (?), Kevan Dalvand (Asheville Soccer/USA), Justin Pfister (SV Höngg)
Grasshopper Club Zürich II
Trainer: Gernott Messner
Zugänge: Ivan Antypenko (FC Regensdorf)
Abgänge: Laurent Seji (FC Rapperswil-Jona 1928 AG)
SC Buochs
Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh
Zugänge: Twain Bachmann (FC Luzern II)
Abgänge: Messanh Aimé Hunlede (FC Emmenbrücke)
SR Delémont
Trainer: Anthony Sirufo
Zugänge: Jordan Perrony (FC Concordia Basel), Nolan Geraud (FC Ajoie-Monterri)
Abgänge: Florent Jubin (FC Porrentruy)
SV Muttenz
Trainer: Peter Schädler
Zugänge:
Abgänge: Nihat Kizildere (FC Wallbach)
Zug 94
Trainer: Vural Önen
Zugänge: Sead Selishta (FC Schötz)
Abgänge: Elvedin Causi (FC Rotkreuz)
