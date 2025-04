Langenpreisinger Lebenszeichen - Zwei Platzverweise in Eichenkofen

SpVgg Eichenkofen – SG Reichenkirchen 1:2 (1:2): Trotz des frühen Führungstreffers von Lukas Ippisch, der aus spitzem Winkel traf (10.), unterlag die SpVgg Eichenkofen. Maximilian Wenhart hatte nach feiner Einzelleistung und Ausrutscher in der Defensive der Hausherren ausgeglichen (27.). Andreas Pfanzelts Freistoß aus dem Halbfeld konnte Eichenkofens Torwart Xaver Fischer erst hinter der Torlinie festhalten (44.). Dann wurden Torschütze Ippisch (Ampelkarte, 63.) und David Lutzny (rot, 67.) von Referee Knut Friedrich frühzeitig zum Duschen geschickt. In doppelter numerischer Unterzahl war nichts mehr zu holen.

FC Langengeisling II – FC Finsing II 1:1 (1:0): Die Führung für die Hausherren fiel erst kurz vor der Halbzeit. Vinzent Babl war mit seinem dritten Saisontreffer in der 45. Minute zur Stelle. Nur neun Minuten nach der Pause war die Geislinger Führung jedoch Geschichte, Marco Simml verwandelte für die Finsinger sicher vom Punkt (54.), ebenfalls sein dritter Saisontreffer. Beide Mannschaften verweilen damit vorerst im oberen Tabellendrittel.

SG Hörlkofen/Wörth – FC Eitting II 3:1 (1:0): „Die erste Halbzeit war von beiden Teams wirklich ausbaufähig, nach der Pause haben wir uns den Sieg verdient geholt“, sagte ein zufriedener Lorenz Becker, Trainer der Gastgeber. Seine Mannschaft nutzte in der 14. Minute einen Fehler des Eittinger Torwarts, Tamino Ludinant fing dessen Fehlpass ab und schob zum 1:0 ein. Nach der Pause war die Partie offen, Michael Weber egalisierte durch einen Flachschuss für Eitting (64.). Die Platzherren waren in der Folge jedoch am Drücker und hatten Erfolg: Ludiant markierte das 2:1 (71.). „Das dritte Tor lag dann in der Luft“, so Becker. Und tatsächlich, Paul Englert gelang per Abstauber die Entscheidung (87.).