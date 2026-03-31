Langengeislings Joker sticht nach zweimaligem Rückstand

Nadja Hainzl trifft als Joker zum 3:2-Sieg beim FC Oberau. Nun wartet das Bezirkspokal-Halbfinale auf den FC Langengeisling.
Dem FC Langengeisling fehlten sechs Stammspielerinnen. Dennoch gewann der Dritte der Bezirksoberliga beim FC Oberau 3:2 (1:2) und lief dabei zweimal einem Rückstand hinterher.
Bereits in der 8. Minute hatte Molly Kabamooli die Heimelf nach einer Ecke in Führung gebracht. Postwendend fiel der Ausgleich nach einer Hereingabe von Elina Rastl, die Nana Opoku zwar verpasste, doch dahinter lauerte Julia John und drückte den Ball über die Linie (9.). Der FCL hatte das Spiel nun im Griff, vergab jedoch zu viele Chancen: Opoku scheiterte frei vor der Keeperin, zwei Schüsse von Anna Deischl verfehlten knapp das Ziel. Aus dem Nichts fiel das 1:2 durch einen Elfmeter, den Juna Suppan verwandelte (39.). „Bis dahin hatten wir den Gegner aus dem eigenen Sechzehner ferngehalten“, ärgerte sich Trainer Stefan Karamatic.
Nach Wiederanpfiff erarbeitete sich sein Team mehrere Chancen, schloss jedoch oft zu hektisch ab. Dann aber verwertete John eine Maßflanke von Carina Saedlmeier perfekt und überwand Torfrau Verena Gindhart zum 2:2 (62.). Anschließend wurde Nadja Hainzl – tags zuvor zur neuen Kassierin des FCL gewählt (Bericht auf Seite 12) – eingewechselt, die nur drei Minuten später den Siegtreffer erzielte: Lina Biegel hatte sich den Ball erkämpft und auf Opoku abgelegt, deren Flanke der Joker verwertete (66.). Es folgte eine längere Unterbrechung, nachdem sich Oberaus Stürmerin Kabamooli bei einem Sturz an der Schulter verletzt hatte. Nach dem Wiederanpfiff fanden beide Teams nicht mehr richtig in ihren Spielfluss.
„Ich bin sehr stolz auf das Team, das mit einer guten und kämpferischen Einstellung verdient gewonnen hat. Inzwischen ist unsere Kaderbreite so gut, dass wir auch so einen Aderlass – immerhin gegen den Tabellensechsten – verkraften können“, sagte Trainer Karamatic. „Nun gilt die volle Konzentration dem Bezirkspokal-Halbfinale.“ Bereits am heutigen Dienstag um 20 Uhr tritt der FCL in Grafing beim Bezirksliga-Spitzenreiter SG Aßling/Grafing an. Die Geislingerinnen wollen zum dritten Mal in Folge den Oberbayern-Cup.