Langengeislings Joker sticht nach zweimaligem Rückstand Bezirksoberliga Oberbayern: Nadja Hainzl schießt FCL ins Glück von Dieter Priglmeir · Heute, 11:04 Uhr · 0 Leser

Den 3:2-Sieg bejubelten Trainer Stefan Karamatic und die FCL-Frauen. – Foto: Verein

Nadja Hainzl trifft als Joker zum 3:2-Sieg beim FC Oberau. Nun wartet das Bezirkspokal-Halbfinale auf den FC Langengeisling.

Dem FC Langengeisling fehlten sechs Stammspielerinnen. Dennoch gewann der Dritte der Bezirksoberliga beim FC Oberau 3:2 (1:2) und lief dabei zweimal einem Rückstand hinterher. Bereits in der 8. Minute hatte Molly Kabamooli die Heimelf nach einer Ecke in Führung gebracht. Postwendend fiel der Ausgleich nach einer Hereingabe von Elina Rastl, die Nana Opoku zwar verpasste, doch dahinter lauerte Julia John und drückte den Ball über die Linie (9.). Der FCL hatte das Spiel nun im Griff, vergab jedoch zu viele Chancen: Opoku scheiterte frei vor der Keeperin, zwei Schüsse von Anna Deischl verfehlten knapp das Ziel. Aus dem Nichts fiel das 1:2 durch einen Elfmeter, den Juna Suppan verwandelte (39.). „Bis dahin hatten wir den Gegner aus dem eigenen Sechzehner ferngehalten“, ärgerte sich Trainer Stefan Karamatic.