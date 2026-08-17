Langengeislinger Remis, Gegner mit Feldspieler im Tor

Gästejubel: Alexander Thusbaß (M.) hat für den TSV Peterskirchen das 1:0 erzielt. Torwart Michael Hierl (l.) und Spielertrainer Max Hintermaier sind geschlagen. – Foto: Christian Riedel

Der FC Langengeisling bleibt auch im achten Anlauf ohne Sieg gegen den TSV Peterskirchen. Dabei musste der Gegner mit einem Feldspieler im Tor antreten.

Zwei Serien sind seit Samstag noch länger geworden. Der FC Langengeisling ist nun schon seit 15 Spieltagen saisonübergreifend in der Bezirksliga ungeschlagen und bleibt Tabellenführer der Bezirksliga Ost. Gleichzeitig schaffte es der FCL aber auch im achten Anlauf nicht, den TSV Peterskirchen zu besiegen. Das 1:1 (0:1) war ein gerechtes Ergebnis, doch die Gäste waren ein klein wenig zufriedener.

Schließlich hatte Peterskirchen mit Michael Wengler einen Feldspieler im Tor, da beide etatmäßigen Keeper fehlten. Eingreifen musste er in der ersten Halbzeit allerdings nicht, denn seine Vorderleute hielten ihm die Geislinger Stürmer vom Leib. Der FCL spielte konzentriert und zweikampfstark, aber nicht gewitzt genug, um die solide TSV-Defensive ins Wanken zu bringen. Nur einmal, nach einem Ballgewinn von Lenny Gremm im Mittelfeld, kam Sebastian Schubert in der rechten Strafraumhälfte in eine gute Schussposition, wurde aber abgeblockt. Ansonsten verzettelte sich der FCL in seinen Aktionen, war aber auch hellwach, um die gefährlichen Schnittstellenpässe zu entschärfen, auf die Alexander Thusbaß, Lukas Gulden und Georg Hütter lauerten. Das Peterskirchener Trio war ein steter Gefahrenherd – und nutzte dann auch die erste Geislinger Schwäche eiskalt aus.

Weil Max Maier von seinem eigenen Keeper Michael Hierl bei dessen Faustabwehr ausgeknockt wurde und verletzt raus musste, spielte der FCL für zwei Minuten nur zu zehnt. Prompt lief Gulden frei durch den Strafraum, doch hier war die FCL-Abwehr noch zur Stelle. Beim nächsten Angriff war allerdings Thusbaß durch, der den Ball frei vor Hierl flach im rechten Eck versenkte (43.).

Später Rückschlag in Halbzeit eins, frühe Reaktion nach dem Wiederanpfiff: Spielertrainer Max Hintermaier wurde auf die Reise geschickt, seine scharfe Flanke setzte Lenny Gremm per Scherenschlag zum Ausgleich unter die Latte (47.) – ein tolles Tor. Nächste Hintermaier-Flanke, nächste Chance: Dieses Mal verpasste allerdings Sebastian Schubert am langen Pfosten. Aber auch Peterskirchen blieb gefährlich. Gulden war nicht vom Ball zu trennen, seine Flanke nahm Thusbaß volley, doch der Ball landete im sechsten Stock.

Geislings nächste Chance entsprang wieder einer Hintermaier-Ecke. Letztlich landete der Ball bei Kilian Kaiser, dessen Schuss aus 14 Metern ein Verteidiger über das Gebäude köpfte. Kurz darauf setzte sich Schubert auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe setzte Gremm volley rechts am Tor vorbei. Noch näher waren die Geislinger in der 70. Minute dran, als ein Freistoß von Florian Schmuckermeier die Latte küsste und der FCL auch im doppelten Nachschuss kein Glück hatte. Dann wieder so eine Umschaltsituation der Gäste. Thusbaß spielte Hüttner frei, der aus 18 Metern frei drüberschoss. Vom FCL kam nun nicht mehr viel. Nach Maier – immer bei Standards für ein Tor gut – hatte auch Hintermaier in der 65. Minute verletzt den Platz verlassen. Bis dahin waren seine Flanken die schärfste Waffe gegen das Peterskirchener Bollwerk, das erneut hielt.