Langengeislinger Fußballerinnen bleiben stärkste Heimmannschaft

Die FCL-Fußballerinnen gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Saaldorf. Ronja Buttstedt traf dabei fünfmal.

FC Langengeisling – SV Saaldorf 7:4 (1:1): Hohe Temperaturen, viele Tore: Mit einem kuriosen Ergebnis gewannen die FCL-Fußballerinnen ihr Heimspiel am Mittwochabend. „Das Spiel war extrem zäh. Wir konnten leider nicht die Leistung von vergangener Woche abrufen, aber trotzdem freuen wir uns über die drei Punkte und darüber, dass wir Platz eins in der Heimtabelle gefestigt haben“, resümierte Spielertrainerin Stefanie Karamatic.

Geisling tat sich in der ersten Hälfte schwer, die Gäste-Abwehr zu durchbrechen. In der 18. Minute brachte zwar Fünferpackerin Ronja Buttstedt den FCL in Führung, jedoch glich der SV vor der Pause durch Marina Aglassinger aus. In der zweiten Hälfte folgte die Torflut, bei der Geisling stets die Oberhand behielt. Die Treffer erzielten Buttstedt (47./63./82./90.), Lisa Mayer (59.) und Julia John (78.) für den FCL sowie Julia Hlawna (48./83./88.) für die Gäste.

mad