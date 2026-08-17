Langengeisling verpasst Sieg – Peterskirchen mit Feldspieler im Tor Bezirksliga Ost von Dieter Priglmeir · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Gästejubel: Alexander Thusbaß (M.) hat für den TSV Peterskirchen das 1:0 erzielt. Torwart Michael Hierl (l.) und Spielertrainer Max Hintermaier sind geschlagen. – Foto: Christian Riedel

Der FC Langengeisling bleibt auch im achten Anlauf ohne Sieg gegen den TSV Peterskirchen. Dabei musste der Gegner mit einem Feldspieler im Tor antreten.

Zwei Serien sind seit Samstag noch länger geworden. Der FC Langengeisling ist nun schon seit 15 Spieltagen saisonübergreifend in der Bezirksliga ungeschlagen und bleibt Tabellenführer der Bezirksliga Ost. Gleichzeitig schaffte es der FCL aber auch im achten Anlauf nicht, den TSV Peterskirchen zu besiegen. Das 1:1 (0:1) war ein gerechtes Ergebnis, doch die Gäste waren ein klein wenig zufriedener.

Schockmoment: Maximilian Maier (Nr. 10) muss verletzt vom Platz. Außerdem auf dem Bild (v. l.): Schiedsrichter Franz-Josef Möller, Torwart Michael Hierl, Physio Jana Otto und MaxHintermaier. – Foto: Christian Riedel

Schließlich hatte Peterskirchen mit Michael Wengler einen Feldspieler im Tor, da beide etatmäßigen Keeper fehlten. Eingreifen musste er in der ersten Halbzeit allerdings nicht, denn seine Vorderleute hielten ihm die Geislinger Stürmer vom Leib. Der FCL spielte konzentriert und zweikampfstark, aber nicht gewitzt genug, um die solide TSV-Defensive ins Wanken zu bringen. Nur einmal, nach einem Ballgewinn von Lenny Gremm im Mittelfeld, kam Sebastian Schubert in der rechten Strafraumhälfte in eine gute Schussposition, wurde aber abgeblockt. Ansonsten verzettelte sich der FCL in seinen Aktionen, war aber auch hellwach, um die gefährlichen Schnittstellenpässe zu entschärfen, auf die Alexander Thusbaß, Lukas Gulden und Georg Hütter lauerten. Das Peterskirchener Trio war ein steter Gefahrenherd – und nutzte dann auch die erste Geislinger Schwäche eiskalt aus. Weil Max Maier von seinem eigenen Keeper Michael Hierl bei dessen Faustabwehr ausgeknockt wurde und verletzt raus musste, spielte der FCL für zwei Minuten nur zu zehnt. Prompt lief Gulden frei durch den Strafraum, doch hier war die FCL-Abwehr noch zur Stelle. Beim nächsten Angriff war allerdings Thusbaß durch, der den Ball frei vor Hierl flach im rechten Eck versenkte (43.).