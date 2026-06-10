Langengeisling verlängert mit Hintermaier – Co aus der Landesliga Bezirksliga Nord von Dieter Priglmeier · Heute, 08:57 Uhr · 0 Leser

Maximilian Hintermaier (rechts) bleibt Trainer des FCL. – Foto: Marc Marasescu

Der FC Langengeisling geht mit Spielertrainer Maximilian Hintermaier in die sechste Saison. Mit Florian Schmuckermeier kommt ein Co-Trainer vom Landesligisten VfB Hallbergmoos.

Der FC Langengeisling hat den Vertrag mit Spielertrainer Maximilian Hintermaier verlängert und geht mit dem 34-Jährigen nun in die sechste gemeinsame Saison. Angesichts der Serie von elf Spielen ohne Niederlage kommt dies wenig überraschend. Dabei war die Situation zur Winterpause ganz anders: Der FCL lag zehn Punkte hinter dem rettenden Ufer und musste um den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga bangen. „Der Gang ins Vereinsheim war in dieser Phase nicht immer einfach. Wir wussten, dass wir sportlich deutlich mehr zeigen müssen“, gesteht Abteilungsleiter Max Maier und erinnert sich etwa an die Partie in Gaimersheim, als die Geislinger in Überzahl in den Schlussminuten noch das 1:2 kassierten. „Dass es rund um die Mannschaft und das Umfeld Fragen gab, war bei der Tabellensituation nachvollziehbar. Wir haben die Entwicklung aber immer sehr genau analysiert und waren überzeugt, dass wir gemeinsam die Wende schaffen können.“

Hintermaier hat viel für die Entwicklung geleistet Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung seien allerdings nicht wie gewohnt bereits im Winter geführt worden. „Da lag der Fokus komplett auf dem Klassenerhalt. Deshalb haben wir die Gespräche über die Zukunft bewusst etwas nach hinten verschoben. Für alle war klar, dass zuerst die sportliche Aufgabe im Vordergrund steht.“ Am Ende sicherten sich die Geislinger den Ligaverbleib. Maier: „Natürlich gehört bei so einer Serie auch das nötige Spielglück dazu. Gleichzeitig haben wir schon in der Vorrunde gesehen, dass in der Mannschaft viel Potenzial steckt. Die Rückrunde war dann das Ergebnis harter Arbeit des Trainerteams und der Spieler." Hintermaier habe viel für die Entwicklung der Mannschaft geleistet und identifiziere sich voll mit dem Verein. Und er werde nach seiner langwierigen Kreuzbandverletzung wieder selbst als Spieler einsteigen. Und mit Mittelfeldmann Florian Schmuckermeier kommt ein spielender Co-Trainer zum FCL. Douglas Wilson bleibt dem Trainerteam ebenfalls erhalten. Aus privaten und beruflichen Gründen wolle er jedoch etwas kürzertreten, berichtet Maier.