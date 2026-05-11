Langengeisling rettet spät einen Punkt gegen Gaimersheim

FC Langengeisling gegen TSV Gaimersheim – Foto: Christian Riedel

Zum Spiel: Den ersten Warnschuss feuerte Nicolae Nechita aus 16 Metern ab, doch FCL-Keeper Michael Hierl war auf dem Posten. Dann brachten beide Hintermannschaften ihre Teams mit missglückten Rückgaben in Bedrängnis. So durfte Max Birnbeck völlig allein auf das Gästetor zulaufen. Er tunnelte zwar Schlussmann Benedikt Leixner, doch der Ball trudelte am Tor vorbei. Auf der Gegenseite musste Hierl im Pressschlag gegen Domenic Raimann eingreifen – auch eine knappe Kiste.

Nach dem 1:1 (0:1) gegen den TSV Gaimersheim wussten die Spieler des FC Langengeisling noch nicht so recht, ob sie sich freuen sollten. Zwar gelang ihnen spät der Ausgleich, doch reicht das?

All das passierte in den ersten fünf Minuten. Und es blieb aufregend. Wunderbar freigespielt schlenzte Qendrim Hoti den Ball aus 18 Metern an die Unterkante der Latte des FCL-Tores (13.). Dann klärte Max Maier in letzter Not vor Dennis Hüttinger (19.). Auf der Gegenseite zirkelte Philipp Maiberger den Ball mit links aus 14 Metern am Tor vorbei (21.). Den Gegentreffer hatten sich die Geislinger selbst zuzuschreiben. Zunächst monierten sie eine Abseitsstellung, danach agierten sie im eigenen Strafraum zu passiv. Den ersten Schuss von Marcus Keilwerth konnte Hierl noch mit einem tollen Reflex parieren, doch Hüttinger jagte den Abpraller unter die Latte (29.). Glück für den FCL, als Kilian Kaiser einen gefährlichen Konter mit einem Foul unterband.

Auch nach der Pause änderte sich nicht viel. Dem FCL fiel in der Offensive wenig ein. Was könnte helfen? Eine Einwechslung – oder besser gleich zwei. Elias Mehringer und Carlos Prados belebten tatsächlich die Partie. Zunächst traf jedoch Paul Bucher nach einer kurz ausgeführten Ecke die Querlatte (66.). Noch größer war die Chance von Mehringer, der nach einem Hierl-Abschlag allein vor dem Torwart stand, aber zu harmlos abschloss (70.).

Jetzt war der FCL endlich da. Lenny Gremm versuchte es aus 18 Metern – knapp vorbei (76.). Seeholzer probierte es aus ähnlicher Distanz – wieder ohne Erfolg (83.). Der eingewechselte Fabian Kohlmann wurde im Strafraum geblockt (85.). Auch Sebastian Schubert konnte den Keeper aus 16 Metern nicht überwinden (86.). Dann spielte Schubert den Ball in die Tiefe, Lenny Gremm war durch und traf flach ins lange Eck zum 1:1 (88.).

Jetzt wollten beide Teams den Sieg. Eron Devirsi war plötzlich frei im Geislinger Strafraum, konnte die Chance aber nicht nutzen. Auf der Gegenseite parierte Leixner mit einem starken Reflex einen abgefälschten Schuss von Philipp Maiberger. Es wurde hektisch: Gästespieler Luca Mancini kassierte eine Zeitstrafe (90.), Max Maier flog mit Gelb-Rot vom Platz (93.). Am Ergebnis änderte sich nichts mehr.