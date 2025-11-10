Langengeisling II zerlegt Wartenberg in halber Stunde: „Zweistelliger Sieg locker möglich gewesen“

SG Lanmgepreising/Zustorf - FSV Steinkirchen – Foto: Günter Herkner

Spannung bis zum Schluss in der A-Klasse: Ein später Elfmeter bringt die SpVgg Eichenkofen im Spiel gegen den FC Grünbach den entscheidenden Siegtreffer.

FC Eitting 2 – SG Reichenkirchen 2:2 (1:1) – Ein gutes, ausgeglichenes Spiel gab es in Eitting zu sehen. Ion Tarchila nutzte einen Reichenkirchener Abwehrfehler aus und netzte zur 1:0-Führung ein (7.). Genauso machte es Michael Scharf beim Ausgleich (21.). Bis zum Seitenwechsel ließen die Hausherren gute Möglichkeiten ungenutzt und verschossen durch Tarchila auch einen Elfer. In Runde zwei kam der Ball durch die gegnerische Viererkette zu Maximilian Wenhart, der frei vor FCE-Keeper Manuel Klinger zum Reichenkirchener 2:1 einnetzte (60.). Eine Ecke von Tarchila köpfte Christian Westermair zum 2:2 ein (65.). FC Grünbach – SpVgg Eichenkofen 1:2 (0:1) – Die Tabellenführung hat Eichenkofen verteidigt. „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, stellt Eichenkofens Spielertrainer Florian Rupprecht fest. Benedikt Beierl brachte die Gäste in Führung (36.), die dann aber „durch eine fragwürdige Ampelkarte“ gegen Lukas Ippisch dezimiert wurden. „Aber auch zu zehnt haben wir trotzdem nur auf ein Tor gespielt“, betont Rupprecht. Danijel Tadic sorgte nach einer Stunde zwar für den überraschenden Ausgleich. „Aber dann haben sich die Grünbacher durch viele Fouls und Notbremsen selbst dezimiert“, berichtet Eichenkofens Spielertrainer. Zweimal Rot gab es gegen Grünbach, und schließlich einen Elfmeter für Eichenkofen, den Rupprecht zum 2:1 verwandelte (88.).

SpVgg Langenpreising/SV Zustorf – FSV Steinkirchen 2:4 (2:2) – Langenpreising/Zustorf erwischte einen Blitzstart und ging durch Tore von Christoph Reithmeier (5.) und Christian Huber (14.) schnell 2:0 in Führung. „Die Tore waren sauber rausgespielt“, berichtete Sportlicher Leiter Rainer Schmidmüller. Doch prompt sorgten Leo Glasauer (25.) und Philipp Utz (31.) für den Ausgleich. Ibrahim Krraki (71.) und Tobias Obermaier (87.) trafen schließlich für den 4:2-Sieg des FSV, „der insgesamt verdient war“, gab Schmidmüller zu. BSG Taufkirchen 2 – FC Herzogstadt 2 3:3 (3:1) – Mit einem bitteren Remis mussten sich die Hausherren zufriedengeben. Sie kassierten erst in der Nachspielzeit den Ausgleich, hätten aber selbst viel früher den Sack zumachen können. Eine schöne Flanke nahm Luis Bart direkt an und netzte ein (20.). Herzogstadts Maximilian Niedermair traf flach halbrechts ins lange Eck zum 1:1 (26.). Einen Steckpass von Niklas Unterreitmeier verwandelte Thomas Götzberger aus 16 Metern flach zum 2:1 für die BSG (37.). Per Abstauber traf Bart zum 3:1 (45.). Beim 2:3 ging Philipp Schmitt zwischen BSG-Torwart Severin Schlossnikl und dem Außenverteidiger dazwischen und verkürzte (48.). Beim bitteren Ausgleich aus Taufkirchener Sicht stand Thomas Hertel mutterseelenallein am langen Pfosten und köpfte den Ball über die Linie (94.).