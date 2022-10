Langengeisling gegen Kastl - Favoritenschreck gegen Überflieger "Schon noch mal eine ganz andere Nummer"

Das 0:5-Debakel von Raubling sei abgehakt, sagt Wilson. „In den Trainingseinheiten hatten wir daran noch zu knabbern. Aber es nützt ja nichts, wenn wir als Trainer da auch noch draufhauen. Wir haben den Spaßfaktor wieder reingebracht, alle Spieler wissen, was sie falsch gemacht haben.“ Bis auf Innenverteidiger Michael Faltlhauser, der aus privaten Gründen fehlt, steht dem FCL der gleiche Kader wie am vergangenen Freitag zur Verfügung. Hinzu kommt der genesene Kilian Kaiser.

Langengeisling – Schließlich haben die Geislinger zwar gegen alle vier Aufsteiger verloren, dafür aber gegen drei der Top-4-Teams gewonnen. Fehlt eben nur noch der TSV Kastl. „Aber das ist schon noch mal eine ganz andere Nummer“ sagt auch der spielende Co-Trainer Douglas Wilson. Kastl, das sei eine gestandene Mannschaft. Und was er damit meint, belegt er mit einer eindrucksvollen Zahl: „Da stehen vier Leute in der Startaufstellung, die schon mehr als 230 Spiele für den Verein gemacht haben.“ Auf der Zehn verfügt der TSV mit Sebastian Spinner zudem über den besten Torschützen der Liga (zehn Treffer).

Wieder im Training ist auch nach mehrwöchiger Verletzungspause Andi Buchberger. Ob er allerdings von Beginn an die vakante Stelle in der Innenverteidigung übernehmen wird, werde kurzfristig entschieden, so Wilson, der froh ist, dass er mit Niko Simak eine weitere Option in der Defensive hat.

DIETER PRIGLMEIR

Tipp: 2:1 für Kastl

Der FCL-Kader: Hierl, Rotert; Simak, Wilson, Hintermaier, Dornauer, Aigner, Stenzel, Kaiser, Steck, M. Geigerseder, Birnbeck, Bucher, Ruprecht, Maier, Riederle, Altinisik, Buchberger