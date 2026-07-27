Langengeisling dreht Rückstand – Gremm trifft doppelt

Zorneding - Langengeisling – Foto: SRO

„In Summe wäre aufgrund der Chancen auf jeden Fall ein Unentschieden gerecht gewesen. Aber im Fußball ist nicht immer alles gerecht“, haderte Zornedings Coach Sascha Bergmann kurz nach dem Abpfiff. „Die ersten 20, 25 Minuten waren sehr gut. Da haben wir defensiv nichts zugelassen, hatten Zugriff und haben die zweiten Bälle gewonnen. Wir sind durchaus verdient in Führung gegangen“, analysierte Bergmann. Jannik Ast war nach einem weiten Ball über die linke Seite durchgebrochen und hatte Marco Rastel bedient, der zum 1:0 einschoss (16.).

Langengeisling mit perfektem Start – Gremm trifft doppelt

Ein Doppelschlag von Lenny Gremm in der 31. und 36. Minute drehte die Begegnung zugunsten der Geislinger und Zorneding musste eine 1:2-Niederlage hinnehmen. „In der Viertelstunde vor der Halbzeit haben wir den Zugriff verloren“, kritisierte Bergmann. Hinzu kam ein Fehler im Aufbauspiel von Torhüter Michael Pohn. Langengeisling schaltete schnell um und Gremm verwertete die Hereingabe zum 1:1. Beim 1:2 wurde Marco Rastel an der Mittellinie niedergerissen, der Pfiff von Schiedsrichter Michael Hagl blieb aus, und so lief Zorneding in einen folgenschweren Konter, den Gremm erfolgreich abschloss. „Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen“, beurteilte Zornedings Trainer die Situation, die dem Tor vorausging.

Durch taktische Anpassungen in der Pause kam Zorneding wieder besser ins Spiel und hatte durch Rastel (48. und 62.) und Ast (52.) große Chancen auf den Ausgleich. Nach einem Gerangel an der Eckfahne sah Ast nach knapp einer Stunde die Rote Karte, sodass Zorneding in Unterzahl um den Punkt kämpfte (66.). Beinahe hätte Luis Mikusch mit einem Freistoß in der Schlussminute den Ausgleich erzielt, doch sein Schuss knallte ans Lattenkreuz (90.). Bei Geisling flog noch Maximilian Maier per Ampelkarte vom Platz (89.).