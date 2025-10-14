Langengeisling besiegt Eching und bleibt Spitzenreiter dicht auf

Der FCL gewinnt mit 2:0 gegen den TSV Eching und verkürzt den Abstand an der Tabellenspitze trotz fehlender Stammspielerinnen.

Langengesiling – „Ein verdienter und ungefährdeter Sieg“ – mit diesen Worten beschrieb Langengeislings Teammanager Stefan Karamatic den 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Eching – auch wenn es am Ende durchaus ein schweres Spiel gewesen sei. Denn die Gäste überzeugten mit ihrem starken Defensivbollwerk.

Gleichzeitig benötigte die neu formierte FCL-Auswahl, der am Wochenende fünf wichtige Akteurinnen fehlten, Zeit, um sich zu finden. Spätestens nach dem 1:0 habe man aber besser in die Partie hineingefunden. Dabei nutzte Nana Opoku eine schöne Hereingabe von Alexandra Kaufmann zur Führung aus (18.). Es folgte ein Freistoß von Ronja Buttstedt, der – ebenso wie ein Drehschuss von Julia John kurz vor der Pause – knapp am Kasten vorbeiflog. Zudem zimmerte John die Kugel in der 35. Minuten an die Latte.

Von „viel Kampf im Mittelfeld, mit weniger gefährlichen Torszenen auf beiden Seiten“ sprach Karamatic dann in Bezug auf die zweite Hälfte. So war TSV-Keeperin Vicky Mucha lediglich bei einem Abschluss von Opoku gefordert, wobei auch der Nachschuss von John nicht zum Erfolg führte.

Nach einem Fehlpass der Echinger Torfrau in die Füße von Lisa Mayer sorgten die Langengeislingerinnen jedoch endgültig für klare Verhältnisse. Die 24-Jährige behielt die Übersicht und legte auf ihre freistehende Mannschaftskollegin Kaufmann ab, die nur noch einschieben musste (82.). Insgesamt zeigte sich FCL-Trainer Mirza Mesic deshalb zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf, die die richtige Einstellung auf den Platz gebracht habe.