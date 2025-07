Langenfelder Derby beendet die Saison in der Landesliga

Der Fußballverband Niederrhein hat am Mittwoch die Spielpläne für die beiden Landesliga-Gruppen der Frauen veröffentlicht. Wie in der vergangenen Saison auch, finden sich TuSpo Richrath und der HSV Langenfeld gemeinsam in Staffel 2 wieder, in der sie in der Spielzeit 2024/25 die Plätze fünf – damit wurden die Richratherinnen bester Aufsteiger – und sechs belegt hatten.

Am zweiten Spieltag, Sonntag, 7. September, haben die Langenfelderinnen um 15.15 Uhr ihr erstes Heimspiel der neuen Saison gegen den SC Grimlinghausen, bereits eine Viertelstunde vorher wird das Kreis-Derby der Richratherinnen bei Mettmann-Sport angepfiffen. Am dritten Spieltag geht es für beide Teams gegen Aufsteiger: Der HSV gastiert ab 12 Uhr bei Tusa 06 II, TuSpo empfängt um 13 Uhr die Düsseldorfer Fortuna. Am sechsten Spieltag, Sonntag, 5. Oktober, tritt der HSV in Mettmann an, während die Richratherinnen bei der SSVg Velbert zu Gast sind (beide 15 Uhr).

Erst am zwölften Spieltag steht das Hinspiel im Langenfelder Derby an, der HSV hat am Sonntag, 30. November ab 15.15 Uhr Heimrecht gegen TuSpo. Zwei Spieltage später geht es nach Sonntag, 14. Dezember und den ersten Partien der Rückrunde in die lange Winterpause – sie endet erst am Sonntag, 1. März. TuSpo empfängt dann Mettmann-Sport (13 Uhr), der HSV fährt nach Grimlinghausen (13.15 Uhr). Die Saison endet am Sonntag, 7. Juni – mit dem Rückspiel des Langenfelder Derbys, wenn TuSpo ab 13 Uhr Heimrecht gegen den HSV hat.