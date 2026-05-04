Langenenslingen dreht auf, Seekirch top, BSC Berkheim siegt 7:2

Kreisliga A1:

TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 – FC Mengen II 5:1

In Sigmaringendorf bekamen die Fans eine Machtdemonstration der Hausherren zu sehen, die über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Den Torreigen eröffnete Julian von Koeding in der 19. Minute, als er goldrichtig stand und zum 1:0 einnetzte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Maximilian Mockler in der 43. Minute auf 2:0, was den Gästen aus Mengen sichtlich den Schwung nahm. Direkt nach dem Seitenwechsel schraubte der TSV das Ergebnis weiter in die Höhe: Marius Müller traf in der 47. Minute zum 3:0, bevor Niklas Pawlicki in der 54. Minute mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Die Spielfreude der Heimelf hielt an, und Manuel Rödele markierte in der 73. Minute sogar das 5:0. Mengen bewies jedoch Charakter und kam kurz vor dem Ende durch Safin Idres Sartip in der 89. Minute zum Ehrentreffer, was den Endstand von 5:1 besiegelte.

FV Altheim – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 4:0

Die 200 Zuschauer in Altheim wurden Zeuge einer regelrechten Gala-Vorstellung, die vor allem einen Namen trug: Florian Geiselhart. Der Torjäger der Hausherren war von der gegnerischen Defensive zu keinem Zeitpunkt zu bändigen. Er eröffnete seinen persönlichen Abend in der 21. Minute, als er einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Nur sechs Minuten später, in der 27. Minute, legte Florian Geiselhart das 2:0 nach und sorgte so für eine beruhigende Führung. Die Gäste der Spielgemeinschaft mühten sich zwar, fanden aber kein Durchkommen. In der zweiten Halbzeit schraubte Leon Haile in der 74. Minute das Ergebnis auf 3:0, bevor erneut Florian Geiselhart in der 90. Minute seinen Hattrick perfekt machte und zum 4:0-Endstand einnetzte.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – FC Laiz 0:0

Dass Fußball auch ohne Tore spannend sein kann, bewies das Duell in Inzigkofen, das 250 Zuschauer an den Spielfeldrand lockte. In einer von Taktik und defensiver Stabilität geprägten Partie schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden. Der FC Laiz agierte aus einer kompakten Grundordnung und versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen, während die Hausherren der SGM versuchten, die Spielkontrolle zu übernehmen. Trotz der hitzigen Atmosphäre und leidenschaftlich geführter Zweikämpfe blieben die ganz großen Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. So blieb es am Ende bei einer torlosen Punkteteilung, mit der wohl beide Abwehrreihen aufgrund ihrer fehlerfreien Leistung sehr gut leben können.

SV Langenenslingen – SG Daugendorf/Unlingen 5:1

Die Partie in Langenenslingen begann mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Die Gäste der SG Daugendorf/Unlingen erwischten einen Start nach Maß, als Johann Föhr bereits in der 16. Minute zur 0:1-Führung traf. Doch dieser Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf für den SV Langenenslingen. Mit einem Doppelschlag drehte David Springer innerhalb weniger Minuten die Partie: Zuerst glich er in der 27. Minute zum 1:1 aus, bevor er in der 31. Minute die Hausherren mit 2:1 in Front brachte. Noch vor der Pause erhöhte Hannes Mayer in der 36. Minute auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel ließ Langenenslingen nichts mehr anbrennen. Tobias Dangel markierte in der 47. Minute das 4:1, und den Schlusspunkt zum deutlichen 5:1 setzte Calep Gabila Jina in der 80. Minute.

SGM Altshausen/Ebenweiler – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 2:1

In einer engen und bis zum Schluss hart umkämpften Begegnung bewies die SGM Altshausen/Ebenweiler den längeren Atem. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, bevor die Partie in der Schlussphase richtig an Fahrt aufnahm. In der 70. Minute erlöste Martin Funk die Heimfans mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Markus Berschauer glich nur vier Minuten später, in der 74. Minute, zum 1:1 aus. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der beide Mannschaften auf Sieg spielten. Das glücklichere Ende hatten die Hausherren: In der 87. Minute war es Julian Linsenbold, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielte.

SG Hettingen/Inneringen – SG Gammertingen/KFH 0:3

Die SG Gammertingen/KFH lieferte in Hettingen eine abgeklärte Auswärtsleistung ab. Von Beginn an wirkten die Gäste wacher und zielstrebiger in ihren Aktionen. In der 23. Minute brachte Brian Bischoff seine Farben mit 0:1 in Führung, was der Spielgemeinschaft die nötige Sicherheit gab. Hettingen versuchte im zweiten Durchgang zwar mehr Druck aufzubauen, lief aber immer wieder in gefährliche Konter. In der 56. Minute erhöhte Maurice Lutz auf 0:2, was bereits eine kleine Vorentscheidung darstellte. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte schließlich Marcel Schmid in der 75. Minute, der mit dem Treffer zum 0:3 alle Zweifel am Auswärtssieg der Gammertinger beseitigte.

SV Braunenweiler – FC Ostrach 0:1

In Braunenweiler sahen die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, das durch eine einzige Szene entschieden wurde. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, wobei der FC Ostrach in den entscheidenden Momenten etwas mehr Zug zum Tor entwickelte. Der goldene Treffer des Tages fiel in der 53. Minute: Nach einer regelwidrigen Aktion im Strafraum der Hausherren entschied der Unparteiische auf Strafstoß. René Zimmermann übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 0:1. Braunenweiler warf in der restlichen Spielzeit zwar alles nach vorne, konnte das stabile Abwehrbollwerk der Ostracher jedoch nicht mehr knacken, sodass es beim knappen Auswärtssieg blieb.