Langenenslingen dreht auf, Seekirch top, BSC Berkheim siegt 7:2

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Sigmaringendorf bekamen die Fans eine Machtdemonstration der Hausherren zu sehen, die über die gesamte Spielzeit kaum Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen ließen. Den Torreigen eröffnete Julian von Koeding in der 19. Minute, als er goldrichtig stand und zum 1:0 einnetzte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Maximilian Mockler in der 43. Minute auf 2:0, was den Gästen aus Mengen sichtlich den Schwung nahm. Direkt nach dem Seitenwechsel schraubte der TSV das Ergebnis weiter in die Höhe: Marius Müller traf in der 47. Minute zum 3:0, bevor Niklas Pawlicki in der 54. Minute mit dem 4:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Die Spielfreude der Heimelf hielt an, und Manuel Rödele markierte in der 73. Minute sogar das 5:0. Mengen bewies jedoch Charakter und kam kurz vor dem Ende durch Safin Idres Sartip in der 89. Minute zum Ehrentreffer, was den Endstand von 5:1 besiegelte.
Die 200 Zuschauer in Altheim wurden Zeuge einer regelrechten Gala-Vorstellung, die vor allem einen Namen trug: Florian Geiselhart. Der Torjäger der Hausherren war von der gegnerischen Defensive zu keinem Zeitpunkt zu bändigen. Er eröffnete seinen persönlichen Abend in der 21. Minute, als er einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Nur sechs Minuten später, in der 27. Minute, legte Florian Geiselhart das 2:0 nach und sorgte so für eine beruhigende Führung. Die Gäste der Spielgemeinschaft mühten sich zwar, fanden aber kein Durchkommen. In der zweiten Halbzeit schraubte Leon Haile in der 74. Minute das Ergebnis auf 3:0, bevor erneut Florian Geiselhart in der 90. Minute seinen Hattrick perfekt machte und zum 4:0-Endstand einnetzte.
Dass Fußball auch ohne Tore spannend sein kann, bewies das Duell in Inzigkofen, das 250 Zuschauer an den Spielfeldrand lockte. In einer von Taktik und defensiver Stabilität geprägten Partie schenkten sich beide Mannschaften keinen Zentimeter Boden. Der FC Laiz agierte aus einer kompakten Grundordnung und versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen, während die Hausherren der SGM versuchten, die Spielkontrolle zu übernehmen. Trotz der hitzigen Atmosphäre und leidenschaftlich geführter Zweikämpfe blieben die ganz großen Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. So blieb es am Ende bei einer torlosen Punkteteilung, mit der wohl beide Abwehrreihen aufgrund ihrer fehlerfreien Leistung sehr gut leben können.
Die Partie in Langenenslingen begann mit einer kalten Dusche für die Gastgeber. Die Gäste der SG Daugendorf/Unlingen erwischten einen Start nach Maß, als Johann Föhr bereits in der 16. Minute zur 0:1-Führung traf. Doch dieser Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf für den SV Langenenslingen. Mit einem Doppelschlag drehte David Springer innerhalb weniger Minuten die Partie: Zuerst glich er in der 27. Minute zum 1:1 aus, bevor er in der 31. Minute die Hausherren mit 2:1 in Front brachte. Noch vor der Pause erhöhte Hannes Mayer in der 36. Minute auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel ließ Langenenslingen nichts mehr anbrennen. Tobias Dangel markierte in der 47. Minute das 4:1, und den Schlusspunkt zum deutlichen 5:1 setzte Calep Gabila Jina in der 80. Minute.
In einer engen und bis zum Schluss hart umkämpften Begegnung bewies die SGM Altshausen/Ebenweiler den längeren Atem. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, bevor die Partie in der Schlussphase richtig an Fahrt aufnahm. In der 70. Minute erlöste Martin Funk die Heimfans mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Markus Berschauer glich nur vier Minuten später, in der 74. Minute, zum 1:1 aus. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der beide Mannschaften auf Sieg spielten. Das glücklichere Ende hatten die Hausherren: In der 87. Minute war es Julian Linsenbold, der goldrichtig stand und den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand erzielte.
Die SG Gammertingen/KFH lieferte in Hettingen eine abgeklärte Auswärtsleistung ab. Von Beginn an wirkten die Gäste wacher und zielstrebiger in ihren Aktionen. In der 23. Minute brachte Brian Bischoff seine Farben mit 0:1 in Führung, was der Spielgemeinschaft die nötige Sicherheit gab. Hettingen versuchte im zweiten Durchgang zwar mehr Druck aufzubauen, lief aber immer wieder in gefährliche Konter. In der 56. Minute erhöhte Maurice Lutz auf 0:2, was bereits eine kleine Vorentscheidung darstellte. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte schließlich Marcel Schmid in der 75. Minute, der mit dem Treffer zum 0:3 alle Zweifel am Auswärtssieg der Gammertinger beseitigte.
In Braunenweiler sahen die Zuschauer ein klassisches Kampfspiel, das durch eine einzige Szene entschieden wurde. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, wobei der FC Ostrach in den entscheidenden Momenten etwas mehr Zug zum Tor entwickelte. Der goldene Treffer des Tages fiel in der 53. Minute: Nach einer regelwidrigen Aktion im Strafraum der Hausherren entschied der Unparteiische auf Strafstoß. René Zimmermann übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 0:1. Braunenweiler warf in der restlichen Spielzeit zwar alles nach vorne, konnte das stabile Abwehrbollwerk der Ostracher jedoch nicht mehr knacken, sodass es beim knappen Auswärtssieg blieb.
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In Betzenweiler erlebten die 180 Zuschauer eine hochemotionale Partie, die erst in der Schlussphase ihren Helden fand. Die Hausherren erwischten den besseren Start und belohnten sich in der 23. Minute, als Timo Helfrich goldrichtig stand und den SV Betzenweiler mit 1:0 in Führung brachte. Neufra/Donau bewies jedoch Moral und kämpfte sich im zweiten Durchgang leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 71. Minute war es schließlich Fabian Brehm, der den Ausgleich zum 1:1 markierte und die Partie wieder völlig offen gestaltete. Als sich viele bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug die Heimelf noch einmal eiskalt zu: In der 87. Minute erzielte Cedric Lutz den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1, der den Sportplatz in Betzenweiler in ein Tollhaus verwandelte.
In Mittelbiberach sahen die Fans eine Machtdemonstration der Gastgeber, die bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg stellten. Den Torreigen eröffnete Jonathan Samuel Schilli bereits in der 9. Minute mit dem frühen 1:0. Mittelbiberach blieb am Drücker und erhöhte in der 27. Minute durch Tim Stallbaumer auf 2:0, womit der Widerstand der Spielgemeinschaft bereits früh gebrochen schien. Auch im zweiten Durchgang kontrollierten die Hausherren das Tempo nach Belieben. Den Schlusspunkt unter eine einseitige, aber höchst souveräne Vorstellung setzte schließlich Simon Wiemer in der 81. Minute, der mit seinem Treffer zum 3:0-Endstand den Heimsieg endgültig zementierte.
In Dürmentingen entwickelte sich ein klassisches Kampfspiel, bei dem sich beide Mannschaften letztlich die Punkte teilten. Die Gäste aus Schemmerhofen erwischten den etwas besseren Start und gingen in der 25. Minute durch Dario Ehe mit 0:1 in Führung. Dürmentingen tat sich in der Folge schwer, spielerische Lösungen gegen die gut gestaffelte Defensive der Gäste zu finden. Erst nach dem Seitenwechsel belohnte sich die Heimelf für ihren unermüdlichen Einsatz: In der 65. Minute war es Luca-Raphael Barta, der den Ball zum 1:1-Ausgleich über die Linie drückte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams zwar noch die Entscheidung, doch da keine der Mannschaften mehr das letzte Risiko einging, blieb es bei der Punkteteilung.
Die SG Alberweiler/Aßmannshardt lieferte vor heimischer Kulisse eine sehr reife und disziplinierte Leistung ab. Die Gastgeber suchten geduldig nach der Lücke im Abwehrverbund der Gäste und wurden in der 35. Minute belohnt, als Hannes Mohr zur 1:0-Führung traf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Alberweiler den Druck und provozierte eine Entscheidungssituation im Strafraum. Nach einer regelwidrigen Aktion behielt Matteo Miglionico in der 62. Minute die Nerven und verwandelte den fälligen Foulelfmeter souverän zum 2:0. In der Folgezeit kontrollierten die Hausherren das Geschehen sicher und ließen kaum nennenswerte Großchancen der SG Muttensweiler/Hochdorf zu.
In einer intensiv geführten Begegnung entführten die Gäste der SG Aepfingen/Baltringen die volle Punktezahl aus Laupertshausen. Die Hausherren bemühten sich zwar um Spielkontrolle, bissen sich aber am stabilen Abwehrbollwerk der Gäste die Zähne aus. Auf der Gegenseite bewies Aepfingen/Baltringen die nötige Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten. Fabian Bogenrieder erzielte den wichtigen Treffer zur Führung, was der Spielgemeinschaft sichtlich Sicherheit gab. Den Deckel auf die Partie setzte schließlich Lukas Egger, der mit dem Tor zum 0:2-Endstand alle Zweifel am Auswärtssieg beseitigte. Laupertshausen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die bittere Heimniederlage jedoch nicht mehr abwenden.
In Warthausen sahen die Zuschauer ein Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit seine emotionalen Höhepunkte erreichte. Nachdem die erste Hälfte torlos geblieben war, erhöhten die Gastgeber nach dem Wiederanpfiff merklich die Schlagzahl. In der 61. Minute erlöste Patrick Wilpert sein Team mit dem Treffer zur 1:0-Führung. Attenweiler/Oggelsbeuren versuchte daraufhin zu antworten, lief aber immer wieder in gefährliche Konter der Heimelf. Einer dieser Vorstöße führte in der 85. Minute zur endgültigen Entscheidung, als Rafael Köhler goldrichtig stand und zum 2:0-Endstand einnetzte. Ein Arbeitssieg für die SG Warthausen/Birkenhard, der auf einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang basierte.
Der SV Winterstettenstadt präsentierte sich in Biberach als die abgeklärtere Mannschaft und nutzte die Fehler des FC Wacker konsequent aus. Nachdem der erste Durchgang noch von viel Mittelfeldgeplänkel geprägt war, schalteten die Gäste nach dem Seitenwechsel einen Gang hoch. In der 58. Minute brachte Niklas Müller sein Team mit 0:1 in Front. Biberach bemühte sich in der Folge zwar um den Ausgleich, agierte im letzten Drittel jedoch oft zu unpräzise. Die Entscheidung in dieser Partie fiel schließlich in der 75. Minute, als Lukas Baur den Ball zum 0:2-Endstand im Netz unterbrachte und damit den Auswärtssieg für den SV Winterstettenstadt sicherstellte.
In Riedlingen sahen die Zuschauer eine sehr souveräne Vorstellung des SV Eintracht Seekirch, der die Partie von Beginn an kontrollierte. Den Grundstein für den Erfolg legte Timon Retzlaff, der die Gäste in der 27. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Auch im weiteren Verlauf blieb Seekirch die spielbestimmende Mannschaft und erhöhte in der 79. Minute durch Andreas Fleischer auf 0:2. Den emotionalen Schlusspunkt unter diese Begegnung setzte schließlich Max Retzlaff tief in der Nachspielzeit: In der 95. Minute (90.+5) markierte er den Treffer zum deutlichen 0:3-Endstand. Damit krönte er einen erfolgreichen Nachmittag für die Eintracht, bei dem gleich zwei Spieler mit dem Namen Retzlaff auf der Torschützenliste landeten.
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In Achstetten erlebten die Fans einen echten Krimi, der an Dramatik kaum zu überbieten war. Die Hausherren starteten optimal, als Lukas Schick bereits in der 6. Minute zur 1:0-Führung traf. Doch Dettingen bewies Moral und kam durch Bastian Fischer in der 24. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Stunde hätte die TSG die Weichen auf Sieg stellen können, doch Luka Bischof scheiterte in der 60. Minute mit einem Foulelfmeter am glänzend parierenden Torwart Lars Häckelsmiller. Die Partie steuerte auf ein Unentschieden zu, bis in der 90. Minute der große Moment von Daniel Rothenbacher kam: Er markierte den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand.
Vor 267 Zuschauern präsentierte sich der SV Burgrieden als die abgeklärtere Mannschaft. Die Reserve aus Sulmetingen hielt lange Zeit wacker dagegen, doch kurz nach dem Seitenwechsel gelang den Hausherren der Durchbruch. In der 49. Minute erlöste Tobias Enderle sein Team mit der 1:0-Führung. Burgrieden kontrollierte fortan das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte Kevin Frank in der 90. Minute, als er einen Foulelfmeter souverän zum 2:0-Endstand verwandelte und damit den Heimsieg perfekt machte.
In Schwendi sahen die 60 Zuschauer eine Partie, in der die Gäste der Spielgemeinschaft ihre Effektivität eiskalt ausspielten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der Schwendi noch gut mithalten konnte, erhöhte Erlenmoos/Ochsenhausen nach dem Wechsel den Druck. In der 58. Minute brach Jason Natterer den Bann und erzielte das 0:1. Die Sportfreunde versuchten zwar zu antworten, liefen aber in der 75. Minute in den nächsten Gegentreffer durch Gabriel Urbanek, der auf 0:2 erhöhte. Den Schlusspunkt unter eine souveräne Auswärtsleistung setzte Lukas Burmeister in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand.
In Baustetten entwickelte sich eine kampfbetonte Begegnung, die für die Hausherren zunächst unglücklich begann. In der 27. Minute brachte Philipp Fehnle die Gäste mit 0:1 in Führung. Baustetten zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und schlug noch vor der Pause zurück: Ben Rodloff markierte in der 43. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Florian Betz in der 58. Minute die Partie mit seinem Tor zur 2:1-Führung komplett. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, als Sebastian Högerle bei den Gästen in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, doch Baustetten brachte den knappen Vorsprung sicher über die Zeit.
Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Bellamont! Die Zuschauer sahen ein Spiel, das an Spannung kaum zu übertreffen war. Bellamont schien nach Toren von Alwin Schmid (4. Minute) und Benjamin Miller (32. Minute) bereits sicher auf der Siegerstraße, bevor Maximilian Moosburger in der 41. Minute auf 2:1 verkürzte. Nach dem Wechsel schien Fabian Metzger in der 61. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung gesorgt zu haben. Doch dann schlug die Stunde von Frank Martin: Mit einem Doppelpack in der 68. Minute zum 3:2 und in der 85. Minute zum 3:3 rettete er den Gästen in einer furiosen Aufholjagd noch einen Punkt.
In Ellwangen sahen die Zuschauer eine Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt aufnahm. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Andreas Paulus in der 43. Minute die Heimelf mit 1:0 in Führung. Kirchdorf schlug nach dem Wechsel zurück, als Michael Oks in der 58. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1 verwandelte. Doch Ellwangen hatte an diesem Tag die passende Antwort parat. Besonders Selim Altinsoy avancierte zum Matchwinner: Erst brachte er sein Team in der 69. Minute mit 2:1 erneut in Front, ehe er in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:1-Endstand alles klar machte.
In Berkheim bekamen die 123 Zuschauer ein wahres Torfestival geboten, bei dem die Hausherren fast nach Belieben trafen. Clemens Schneider eröffnete in der 14. Minute zum 1:0, bevor ein unglückliches Eigentor von Michael Häfele in der 21. Minute kurzzeitig für das 1:1 sorgte. Danach brachen bei Türkspor alle Dämme: Markus Fakler (29. Minute), Maximilian Sigg (42. Minute) und Julian Maier (49. Minute) schraubten das Ergebnis auf 4:1. Erneut Clemens Schneider (54. Minute), Moritz Krischke (58. Minute) und Jonas Brugger (84. Minute) machten das halbe Dutzend mehr als voll, bevor Markus Maichle in der 89. Minute lediglich noch Ergebniskosmetik zum 7:2 betrieb.
Eine einseitige Machtdemonstration erlebten die Fans beim deutlichen Heimsieg der SG Tannheim/Aitrach. Florian Villinger brachte sein Team in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Christian Villinger erhöhte in der 52. Minute auf 2:0, Daniel Biechele legte in der 61. Minute das 3:0 nach, bevor erneut Florian Villinger in der 72. Minute auf 4:0 stellte. In der Schlussphase verlor Bronnen die Nerven, als Can Ertürk in der 85. Minute die Rote Karte sah. Den Schlusspunkt unter die Galavorstellung setzte Adrian Miller in der Nachspielzeit (90.+2) mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.
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