Langeneke wird nach Niederlage gegen Rödinghausen deutlich

Von den vorangegangenen elf Duellen an der niedersächsischen Grenze entschied der SV Rödinghausen zehn für sich, nur einmal trat die U23 die Heimreise als Sieger an – vor sechs Jahren schlugen sie die Hausherren 3:2. Und auch am Mittwoch war es wieder einmal mehr ein typischer Besuch in Rödinghausen, der mit der elften Niederlage und einem 0:3 endete. „Heute gibt es keine zwei Meinungen, der Sieg für Rödinghausen war verdient“, resümierte U23-Coach Jens Langeneke.

Nach einer Minute lagen die Flingerner schon hinten und kassierten kurz darauf das zweite Tor. „Wir sind denkbar naiv ins Spiel gestartet“, sagte Langeneke. „Wenn du nach drei Minuten schon 0:2 zurückliegst, wird es natürlich schwierig.“ Erst netzte Eduard Probst nach einem langen Einwurf ein, dann bekamen Gastgeber einen Fuß ins Düsseldorfer Aufbauspiel, Probst löste sich im Strafraum ohne Probleme und drückte den Pfostenschuss über die Linie.

„So richtig kann ich mir das nicht erklären, denn genau das haben wir vorher angesprochen“, berichtete der U23-Trainer. „Dass es hier in der Anfangsphase viel Druck geben kann, auch durch Standardsituationen oder Einwürfe – das haben wir richtig schlecht verteidigt. Dadurch hatte das Spiel schon sehr früh eine deutliche Richtung und wir haben uns auch ganz schlecht davon erholt.“ Noch vor der Pause schlug Probst ein drittes Mal zu – ein Freistoß aus der Rödinghausener Hälfte, eine Kopfballverlängerung und die nicht konsequente Manndeckung der „Zwoten“ besiegelten den ersten Heimsieg der Ostwestfalen.

„In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel dann etwas beruhigt“, erzählte Langeneke. „Aber auch da haben wir durch kapitale Fehlpässe im Spielaufbau immer wieder etwas angeboten, so dass wir das einfach schnell abhaken müssen. Natürlich werden wir noch einmal über alles rüber schauen und eins, zwei Dinge ansprechen.“ Viel Zeit zum Aufarbeiten bleibt durch die englische Woche aber nicht, doch dem „Zwote“-Coach kommt die enge Spieltaktung entgegen: „Ich bin wirklich froh, dass wir eine englische Woche haben und wir am Sonntag gegen Dortmund schon die Möglichkeit haben, das geradezurücken“, sagte er. „Es war in allen Belangen keine zufriedenstellende Leistung und da müssen wir ein bisschen was tun.“

Neuer Anlauf gegen Dortmund

Gegen die zweite Mannschaft der Schwarzgelben müssen die Flingerner nach den schwachen Auftritten gegen die SSVg Velbert und dem SV Rödinghausen an ihrer Positionierung im eigenen Strafraum, ihrem Zweikampfverhalten und einem sauberen Aufbauverhalten arbeiten – obwohl sie all das in den vorangegangen Spielen bereits deutlich besser und erfolgreicher abrief. Nun gilt es, genau dorthin wieder zurückzufinden.

Mit dem Drittliga-Absteiger begrüßen die Rot-Weißen am Flinger Broich (Sonntag, 16 Uhr, Paul-Janes-Stadion) ein Team, das sich nach einem größeren Umbruch zum Saisonende erst einmal wieder neu finden muss. Entsprechend fielen auch die bisherigen Partien der Dortmunder aus: Drei Siege, zwei Remis und drei Pleiten stehen zu Buche. Nach zuletzt zwei verloren Duellen, gewannen sie am Mittwoch überraschend gegen den FC Gütersloh (2:1). Nicht nur für die „Zwote“ kann der Sonntag richtungsweisend für die zweite Hälfte der Hinrunde werden