Langeneke öffnet bei Fortunas U23 die Tür für Profi-Hilfe

Die U23 und erste Mannschaft der Fortuna sollen sich gegenseitig unterstützen. – Foto: Tom Klesper

Am 14. August starten die Rot-Weißen daheim gegen den TSV Meerbusch. Bis dahin ist für die Elf von Trainer Jens Langeneke noch etwas Zeit, um sich für die Saison zu rüsten – und eine Startelf zu finden.

Gegen den neuen Klub von Ex-Fortuna-Stürmer Deniz Bindemann gab es eine 2:4-Pleite. „Es war als ambitionierter Regionalligist wahrscheinlich der stärkste Gegner der Vorbereitung. Insgesamt hat Steinbach verdient gewonnen“, sagte Langeneke, der drei Rückkehrer in seinem Team begrüßte.

Um das bestmögliche Personal zu finden, verschaffte sich der ehemalige Fortuna-Profi nicht nur im Training einen Überblick über seine Schützlinge, sondern sammelte auch in den Testspielen Erkenntnisse. Nach dem SC St. Tönis (4:1) und dem VfB Homberg (3:3) testeten die Rheinländer am vergangenen Freitag gegen den TSV Steinbach Haiger.

Drei Spieler stießen wieder dazu

Denn Torwart Milan Czako, Innenverteidiger Noah Egouli und Angreifer Mechak Quiala Tito, die bis dato die komplette Vorbereitung mit dem Drittliga-Kader bestritten hatten, waren mit dabei. „Es ist keine besondere Situation für eine U23, dass Spieler in der ersten Mannschaft trainieren und dann bei uns spielen. Gerade die drei kommen aus meiner Mannschaft und sind keine Unbekannten für uns“, berichtete Langeneke. „Das hat am vergangenen Freitag gut gepasst, weil die Profis in Hannover spielten und dort zahlreiche Spieler zur Verfügung standen. Da hatten wir die Möglichkeit, den drei Spielern Spielzeit zu geben.“

Gerade dieser Aspekt ist dem 49-Jährigen, der zuletzt auf Maksym Len und Adrijan Pesa aufgrund von kleineren muskulären Verletzungen verzichten musste, besonders wichtig. „Das sind alles junge Spieler, die so viel Spielzeit wie möglich bekommen müssen. Wenn sie die nicht in der ersten Mannschaft bekommen, dann ergibt es Sinn, dass sie bei mir in der U23 spielen. Spielzeit ist immer besser, als gar keinen Fußball zu spielen“, betonte der gebürtige Lippstädter, der die Tür für die Talente offenließ. „Das sind Jungs aus unserem NLZ. Sie sind immer herzlich willkommen. Das ist keine Frage – auch vor dem Hintergrund, dass unser Kader aktuell noch ziemlich klein ist. Allein damit wird man nicht durch eine Saison kommen können.“

Mit der Unterstützung der Profi-Talente – darunter Czako, Egouli und Quiala Tito – kann Fortunas Reserve ihre Möglichkeiten erweitern. Zudem ergibt sich eine gewinnbringende Situation für alle Seiten: Die Spieler werden bei den Profis keine Stammgäste auf der Tribüne, sammeln in der U23 Spielpraxis und helfen zudem der Oberliga-Mannschaft. Genau dafür öffnet Langeneke die Tür.