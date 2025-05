Langeneke: Mit Moral und Mentalität Trainer Jens Langeneke zieht nach dem Klassenerhalt der U23 ein positives Fazit.

Der 48-Jährige zeigt sich insgesamt rückblickend auf die Saison zufrieden, auch in Anbetracht der zwischenzeitlich durchaus erschwerten Bedingungen. „Wir sind nach 33 Spielen mit 10 Siegen, 10 Unentschieden und 13 Niederlagen in einer für mich Top-Bilanz für unsere Mannschaft und für die Situation, die wir während der Saison hatten“, sagt Langeneke. Doch welche Situation meint der Trainer? Zum einen spricht er die fehlende Erfahrung an. „Wir sind mit der jüngsten Mannschaft der Liga in die Saison gestartet. Selbst mit der Verpflichtung von Danny Latza sind wir noch die zweitjüngste Mannschaft“, erklärt der Trainer. „Erfahrung ist definitiv wichtig, das haben wir im Laufe der Hinrunde mit der Verpflichtung von Danny korrigiert. Wenn ich mir die Top drei der Liga angucke, Duisburg, Gütersloh und Lotte, dann sehe ich, dass das die drei ältesten Mannschaften sind“, sagt der Ex-Profi weiter.

Die größte Problematik ergab sich aber wohl durch die Verletzungssorgen bei Fortunas Profis. Daniel Thioune musste in der Rückrunde regelmäßig auf Spieler aus der U23 zurückgreifen. Kurzzeitig hatte der 50-Jährige nicht einmal elf Profis für den Trainingsbetrieb zusammen. Somit musste Langeneke häufig auf wichtige Säulen seiner Mannschaft verzichten. „Wir hatten im Laufe der Rückrunde mit Jan Boller, der acht Mal im Profikader war, Hamza Anhari sechs Mal, Deniz Bindemann vier Mal und Danny Latza zwei Mal, Spieler, die uns natürlich gefehlt haben. Das ist schon relevant für die Gesamtbeurteilung einer Saison“, sagt Langeneke.