Langenau schießt Senden-Ay zweistellig ab, Eggingen macht 6 Hütten

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller sah einen reifen Auftritt des SV Westerheim, der beim 4:1-Sieg gegen den SC Türkgücü Ulm seine Spitzenposition eindrucksvoll untermauerte. Der SV Jungingen rang die hoch gehandelte SG Öpfingen mit 2:1 nieder und setzte im Tabellenkeller ein wichtiges Zeichen. Der SV Offenhausen und die SGM Aufheim Holzschwang trennten sich 1:1, während der TSV Langenau beim 10:2 gegen die SGM Senden-Ay ein spektakuläres Offensivfeuerwerk abbrannte.



Der SV Westerheim untermauerte beim 4:1-Auswärtssieg beim SC Türkgücü Ulm seine Rolle als Tabellenführer und ließ dem Gastgeber kaum Raum zur Entfaltung. Moritz Wiume traf in der 5., 13. und 57. Minute dreimal, während Mateusz Jakubowski in der 15. Minute für Türkgücü und Chris Lehner in der 69. Minute für Westerheim einnetzten. Westerheim baut mit diesem Dreier seine Spitzenposition aus und verschafft sich im Titelrennen einen kleinen Puffer auf die Verfolger. Türkgücü Ulm hingegen verliert im Kampf um die vorderen Plätze an Boden und muss den Blick wieder etwas stärker nach unten richten.



Der SV Jungingen feierte mit dem 2:1 gegen die SG Öpfingen einen emotionalen Heimsieg und sendete ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf. Marcel Siegler brachte die Gäste in der 61. Minute in Führung, doch Philipp Wind glich in der 70. Minute aus und Henrik Hülsmann drehte die Partie in der 79. Minute endgültig zugunsten der Gastgeber. Jungingen verbessert sich mit nun 16 Punkten in ein etwas ruhigeres Fahrwasser, bleibt aber in der unteren Tabellenhälfte gefordert. Öpfingen verpasst den Sprung ganz nach oben und bleibt trotz guter Ausgangsposition zunächst im Kreis der Verfolger.



Im Duell zweier ambitionierter Teams trennten sich der SV Offenhausen und die SGM Aufheim Holzschwang leistungsgerecht 1:1. Hakan Agit Güngör traf in der 65. Minute für Offenhausen, ehe Daniel Stumpp in der 78. Minute für die Gäste ausglich. Offenhausen bleibt mit diesem Ergebnis im oberen Mittelfeld und hält den Anschluss an die Spitzengruppe, ohne aber den ganz großen Sprung zu schaffen. Die SGM Aufheim Holzschwang verteidigt ihre Position als erster Verfolger von Westerheim, muss sich nach dem Remis aber mit einem kleinen Dämpfer im Aufstiegsrennen arrangieren.



Der TSV Langenau zeigte beim 10:2 gegen die SGM Senden-Ay eine beeindruckende Offensivleistung und schob sich damit noch näher an die Tabellenspitze heran. Timo Bemsel traf in der 10., 20., 30. Minute per Foulelfmeter und in der 62. Minute gleich viermal, dazu reihten sich Francesco Parrotta in der 16. Minute, Tim Leibing in der 45. Minute, Anton Romer in der 70. Minute, Patrick Longang in der 76. Minute sowie Robin Laible mit einem Doppelpack in der 82. und 86. Minute in die Torschützenliste ein, während Samuel Haas in der 28. Minute und Abdullah Bozdogan in der 56. Minute für Senden-Ay trafen. Langenau bestätigt mit diesem Kantersieg seine Ambitionen auf die vorderen Plätze und untermauert seine offensive Qualität eindrucksvoll. Die SGM Senden-Ay bleibt im Tabellenkeller und muss nach diesem deutlichen Rückschlag die Blicke weiter klar in Richtung Abstiegszone richten.



Der FC Hüttisheim musste sich trotz früher Führung am Ende mit 1:2 SW Donau geschlagen geben und verpasste damit, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. Micael da Silva Malheiro traf in der 9. Minute für Hüttisheim, ehe Florian Stiehle in der 68. Minute per Foulelfmeter ausglich und Lukas Ottenbreit in der 80. Minute die Partie drehte; Moritz Heinzmann sah in der 90. Minute die Rote Karte für SW Donau. Hüttisheim bleibt mit 23 Punkten im breiten Mittelfeld, verpasst aber den Schritt nach ganz oben. SW Donau hingegen verschafft sich mit nun 18 Punkten etwas Luft im unteren Tabellendrittel und sammelt wichtige Zähler gegen den Abstieg.



Die TSG Ehingen erlebte beim 0:6 gegen den SV Eggingen einen herben Rückschlag und rutscht dadurch noch tiefer in den Tabellenkeller. Joel Schmitt traf in der 7. und 21. Minute doppelt, Marco Brumeisl verwandelte in der 14. Minute einen Foulelfmeter und erhöhte in der 58. Minute erneut, während Fabian Schrode in der 34. Minute und Luca Franzoni in der 57. Minute Eigentore unterliefen. Eggingen klettert mit diesem klaren Auswärtssieg in Richtung gesichertes Mittelfeld und kann das Polster auf die Abstiegsränge ausbauen. Ehingen hingegen bleibt im unteren Bereich und steht nach dieser deutlichen Niederlage spürbar unter Druck.



Im Duell zweier akut abstiegsbedrohter Mannschaften trennten sich der FC Burlafingen und der TSV Kettershausen-Bebenhausen torlos 0:0. Trotz des Punktgewinns bleibt Burlafingen mit nun 12 Zählern im Tabellenkeller und muss weiter dringend Siege einfahren, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren. Kettershausen-Bebenhausen steht mit 15 Punkten nur knapp vor der Abstiegszone und konnte sich mit diesem Remis ebenfalls nicht entscheidend absetzen.

