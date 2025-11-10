Langenau führt 2:0 und verliert 3:5, 9-Tore-Wahnsinn bei Türkgücü Ulm

Der 13. Spieltag der Bezirksliga Donau/Iller brachte mit dem 5:0-Auswärtssieg des SV Westerheim beim FC Burlafingen ein klares Statement im Aufstiegsrennen. Beim 6:3 von SC Türkgücü Ulm gegen SGM Senden-Ay stand der Offensivfußball Kopf, während die SGM Aufheim Holzschwang beim wilden 5:3 in Langenau ihre Stärken zeigte. SG Öpfingen bestätigte beim 2:1 beim FV Asch-Sonderbuch die Tabellenführung in einem hitzigen Spiel mit gleich zwei Gelb-Roten Karten. SV Jungingen profitierte im 3:2 bei SV Offenhausen von einem späten Treffer in einer emotionalen Schlussphase.



Der SV Eggingen entführte beim 2:1 wichtige Punkte und bleibt mit nun 14 Punkten im unteren Mittelfeld. Jeremias Aichinger traf früh in Minute 16 zur Führung, ehe Kaan Goldschmiedt in Minute 78 für die Gastgeber ausglich; in der Nachspielzeit sorgte Joel Schmitt (90.+4) für den Sieg. Zuvor scheiterte Alexander Seidel in Minute 21 per Foulelfmeter an Torhüter Tobias Erthle. Kettershausen-Bebenhausen verharrt mit 12 Punkten im hinteren Tabellendrittel. Der SV Eggingen entführte beim 2:1 wichtige Punkte und bleibt mit nun 14 Punkten im unteren Mittelfeld. Jeremias Aichinger traf früh in Minute 16 zur Führung, ehe Kaan Goldschmiedt in Minute 78 für die Gastgeber ausglich; in der Nachspielzeit sorgte Joel Schmitt (90.+4) für den Sieg. Zuvor scheiterte Alexander Seidel in Minute 21 per Foulelfmeter an Torhüter Tobias Erthle. Kettershausen-Bebenhausen verharrt mit 12 Punkten im hinteren Tabellendrittel.



In einem offenen, leidenschaftlichen Spiel setzte sich der SV Jungingen mit 3:2 durch und verbesserte sich auf 12 Punkte. Tim Schweizer traf per Foulelfmeter (8.) und später erneut (59.), während Filip Sapina (26.) und Swen Schmeer (35.) für Offenhausen trafen; entschieden wurde die Partie durch Tim Bärtele in Minute 80. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Offenhausen bleibt trotz viel Moral bei 18 Punkten. In einem offenen, leidenschaftlichen Spiel setzte sich der SV Jungingen mit 3:2 durch und verbesserte sich auf 12 Punkte. Tim Schweizer traf per Foulelfmeter (8.) und später erneut (59.), während Filip Sapina (26.) und Swen Schmeer (35.) für Offenhausen trafen; entschieden wurde die Partie durch Tim Bärtele in Minute 80. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch. Offenhausen bleibt trotz viel Moral bei 18 Punkten.



Die SG Öpfingen verteidigte mit einem 2:1-Auswärtserfolg die Tabellenführung (27 Punkte). Zunächst traf Tobias Wallisch (35.) zur Führung für Asch-Sonderbuch, ehe Robin Stoß (77.) und Martin Kaufmann (80.) die Partie drehten. Das Spiel war hitzig: Sandro-Nicola Armbruster (37., SGÖ), Marco Wörz (79., FAS) und Marcel Siegler (88., SGÖ) sahen jeweils Gelb-Rot. Asch-Sonderbuch bleibt mit 23 Punkten im oberen Tabellenfeld. Die SG Öpfingen verteidigte mit einem 2:1-Auswärtserfolg die Tabellenführung (27 Punkte). Zunächst traf Tobias Wallisch (35.) zur Führung für Asch-Sonderbuch, ehe Robin Stoß (77.) und Martin Kaufmann (80.) die Partie drehten. Das Spiel war hitzig: Sandro-Nicola Armbruster (37., SGÖ), Marco Wörz (79., FAS) und Marcel Siegler (88., SGÖ) sahen jeweils Gelb-Rot. Asch-Sonderbuch bleibt mit 23 Punkten im oberen Tabellenfeld.



Die SGM Aufheim Holzschwang setzte sich in einem torreichen Spektakel mit 5:3 durch und behauptet ihren Platz in der Spitzengruppe (24 Punkte). Für Langenau trafen Timo Bemsel (10., 21.) und Ozan Aras (79.); für die Gäste netzten Tim Hartmann (25., 47.), Simon Krumpschmid (35.), Daniel Stumpp (45.) und Daniel Lehner (59.). Die Zuschauer sahen Angriffssport im Überfluss, doch die Gäste waren effizienter. Langenau steht mit 17 Punkten auf einem Mittelfeldplatz. Die SGM Aufheim Holzschwang setzte sich in einem torreichen Spektakel mit 5:3 durch und behauptet ihren Platz in der Spitzengruppe (24 Punkte). Für Langenau trafen Timo Bemsel (10., 21.) und Ozan Aras (79.); für die Gäste netzten Tim Hartmann (25., 47.), Simon Krumpschmid (35.), Daniel Stumpp (45.) und Daniel Lehner (59.). Die Zuschauer sahen Angriffssport im Überfluss, doch die Gäste waren effizienter. Langenau steht mit 17 Punkten auf einem Mittelfeldplatz.



Der FC Hüttisheim gewann klar mit 4:1 und festigte als Aufsteiger mit 20 Punkten seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Für Blaustein traf einzig Julian Jans (34.), während Matej Pejic (54.), Luis Schurr (64.) und Robin Bosilj (75., 88.) den Hüttisheimer Sieg sicherten. Blaustein bleibt mit 6 Punkten tief im Tabellenkeller. Hüttisheim überzeugte mit klarer Linie und guter Effizienz. Der FC Hüttisheim gewann klar mit 4:1 und festigte als Aufsteiger mit 20 Punkten seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Für Blaustein traf einzig Julian Jans (34.), während Matej Pejic (54.), Luis Schurr (64.) und Robin Bosilj (75., 88.) den Hüttisheimer Sieg sicherten. Blaustein bleibt mit 6 Punkten tief im Tabellenkeller. Hüttisheim überzeugte mit klarer Linie und guter Effizienz.



SC Türkgücü Ulm bestätigte mit einem 6:3-Torfest seinen zweiten Tabellenplatz (27 Punkte). Fatajo Ousman (12.), Miguel Angelo Malheiro Araujo (37.), Adel Ajkunic (40.), Sefa Köroglu (51.), Eronis Dinaj (90.+14) sowie ein Eigentor von Simon Allgaier (29.) sorgten für klare Verhältnisse; Anton Hartok (52.) und Abdullah Bozdogan (76., 90.+3) trafen für die Gäste. Senden-Ay (12 Punkte) hielt offensiv dagegen, offenbarte aber große Abwehrprobleme. Ulm zeigte Tempo, Wucht und eine breite Offensive. SC Türkgücü Ulm bestätigte mit einem 6:3-Torfest seinen zweiten Tabellenplatz (27 Punkte). Fatajo Ousman (12.), Miguel Angelo Malheiro Araujo (37.), Adel Ajkunic (40.), Sefa Köroglu (51.), Eronis Dinaj (90.+14) sowie ein Eigentor von Simon Allgaier (29.) sorgten für klare Verhältnisse; Anton Hartok (52.) und Abdullah Bozdogan (76., 90.+3) trafen für die Gäste. Senden-Ay (12 Punkte) hielt offensiv dagegen, offenbarte aber große Abwehrprobleme. Ulm zeigte Tempo, Wucht und eine breite Offensive.



SW Donau holte beim 1:0 in Ehingen überraschend drei Punkte und schloss mit nun 12 Zählern zu mehreren Teams im Tabellenkeller auf. Das entscheidende Tor erzielte Lukas Ottenbreit spät in Minute 89. Ehingen (14 Punkte) verpasste es, sich im Tabellenmittelfeld abzusetzen. Donau agierte abgeklärt und nutzte den Moment. SW Donau holte beim 1:0 in Ehingen überraschend drei Punkte und schloss mit nun 12 Zählern zu mehreren Teams im Tabellenkeller auf. Das entscheidende Tor erzielte Lukas Ottenbreit spät in Minute 89. Ehingen (14 Punkte) verpasste es, sich im Tabellenmittelfeld abzusetzen. Donau agierte abgeklärt und nutzte den Moment.



Der SV Westerheim setzte mit einem deutlichen 5:0 ein starkes Signal im Aufstiegsrennen und hält mit 27 Punkten den Anschluss an die Spitze. Hannes Walter (18., 29.), Thorsten Rieck (23.), Moritz Wiume (30.) und Tim Rauschmaier (81.) trafen für die Gäste. Burlafingen (10 Punkte) hatte keine spielerische Antwort und bleibt im Tabellenkeller. Westerheim dominierte die Partie von Beginn an.

