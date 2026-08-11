Langen verlangt Papenburg alles ab - Aus erst im Elfmeterschießen

– Foto: SV Langen

Aufholjagden, Favoritensieg und Derby-Drama: Der Bezirkspokal hatte auch in der zweiten Runde einiges zu bieten. Salzbergen drehte gegen Bad Bentheim einen 0:2-Rückstand, die SF Schwefingen entschieden das Bezirksliga-Derby gegen Olympia Laxten spät für sich und Landesligist Union Lohne wurde seiner Favoritenrolle bei der SG Freren gerecht. Die Spielberichte zu allen Partien gibt's hier im Überblick.

Der SV Langen hat den Landesligisten SC Blau-Weiß Papenburg an den Rand des Pokal-Aus gebracht. Jonas Rosen brachte den Bezirksligisten mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern in Führung (38.). Lange hielt der Vorsprung, ehe Keno Buß in der 73. Minute für Papenburg ausglich. Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit musste das Elfmeterschießen entscheiden. Dort behielten die Gäste die besseren Nerven und setzten sich mit 6:5 durch. Langen verabschiedet sich damit nach einem starken Pokalabend erhobenen Hauptes aus dem Bezirkspokal.

Salzbergen dreht das Spiel und wirft Bad Bentheim raus

Der SV Bad Bentheim schien nach dem frühen Doppelschlag von Mathis Vennekate (22.) und Marius Kues (24.) auf Kurs Richtung nächste Runde. Doch Alemannia Salzbergen kämpfte sich noch vor der Pause zurück und drehte die Partie nach dem Seitenwechsel innerhalb von drei Minuten komplett. Lukas Niemeyer (45.), Finn Jansen (63.) und Joker Finn Ricken (66.) sorgten für den 3:2-Erfolg der Gastgeber und beendeten den Pokallauf der Bentheimer, die in Runde eins noch Landesligist FC Schüttorf 09 ausgeschaltet hatten. Schwefingen dreht Spiel und steht in der nächsten Runde

Die SF Schwefingen bleiben im Bezirkspokal auf Kurs. Nach dem frühen Rückstand durch Marvin Schmökel (30.) drehte die Mannschaft das Bezirksliga-Duell gegen Olympia Laxten noch vor heimischer Kulisse. Sebastian Mogge glich nach einem Standard kurz darauf per Kopf aus (34.), ehe Felix Neumann in der Schlussphase das umkämpfte Derby mit dem 2:1-Siegtreffer entschied (83.). Schwefingen zieht damit in die nächste Pokalrunde ein. Union Lohne wird der Favoritenrolle gerecht

Der Landesligist SV Union Lohne steht nach einem souveränen 3:0-Erfolg bei der SG Freren in der nächsten Runde des Bezirkspokals. Rendi Kildau brachte die Gäste früh in Führung (25.) und sorgte mit seinem zweiten Treffer kurz vor Schluss für den Endstand (90.). Dazwischen profitierte Louis Hebbelmann von einem Frerener Fehler im Spielaufbau und erhöhte auf 2:0 (74.). „Schluss aus, vorbei. Lohne zieht verdient in die nächste Runde ein“, fasste FuPa-Reporter Dennis Koop das Geschehen nach dem Abpfiff treffend zusammen.

Morgen, 19:30 Uhr SV Bokeloh Bokeloh ASV Altenlingen ASV Altenlingen 19:30 PUSH

Bokeloh - ASV Altenlingen...