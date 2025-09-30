– Foto: Diebel

Langen ringt Salzbergen nieder

Freitagabend in Langen: Flutlicht, volle Intensität und ein Spiel, das eher nach Arbeitstag als nach Feierabend aussah. Am Ende stand ein 2:1-Sieg für den SV Langen, dank doppeltem Markus Raming-Freesen. Zunächst lief alles wie geplant: Langen startete schwungvoll, erspielte Chancen und ging verdient in Führung. Doch Salzbergen ließ sich nicht lange bitten, drückte zurück und glich noch vor der Pause aus. Trainer Tobias Schulte sprach später von einer „schwierigen Phase“, eine höfliche Umschreibung für das, was man gemeinhin als Wackler bezeichnet. Nach der Pause sortierte sich Langen neu, kam besser ins Spiel und nutzte das gleich zum 2:1. Danach wurde’s hektisch: Salzbergen warf lange Bälle nach vorne, Langen stellte sich hinten rein und verteidigte so geschlossen, dass selbst der Trainer zufrieden nickte. Am Ende stand ein knapper Sieg, der laut Schulte vielleicht nicht ganz gerecht, aber für Langen umso wertvoller war. Dreizehn Punkte, Mittelfeld, Ruhe im Karton, manchmal reicht das schon für ein Lächeln. ➡️ Zum ausführlichen Bericht ⬅️ __________ Werlte und Schwefingen schenken sich nichts - außer Toren

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr SV Sparta Werlte Werlte SF Schwefingen 1949 Schwefingen 0 0 Abpfiff Ein torloses Unentschieden kann vieles sein: einschläfernd, belanglos oder eben ein 90-minütiger Kampf um jeden Grashalm. Werlte gegen Schwefingen entschied sich für Letzteres. Die Partie begann eigentlich ganz ordentlich, dann aber entwickelte sich eine Art Gelb-Lotterie. Wer einmal zu spät kam, sah den Karton und das passierte ziemlich häufig. Insgesamt wanderte der Arm des Schiedsrichters 14 Mal in Richtung Brusttasche, dazu gab’s noch eine Ampelkarte für Schwefingen. Gelbe Inflation auf dem Herbstmarkt sozusagen. Werlte musste früh wechseln, weil Chris Meier verletzt raus musste. Trotzdem stand die Defensive stabil, auch als man später in Überzahl spielte. Schwefingen wirkte selbst mit einem Mann weniger nicht unbedingt geschwächt, was vielleicht daran lag, dass beide Seiten irgendwann merkten: Mehr als ein Punkt ist heute nicht drin. Im Interview nach Abpfiff blieb Werltes David Kamlage entspannt: „Wir sind Aufsteiger, Schwefingen hat Ambitionen, da nehmen wir den Punkt gerne mit.“ Auch die Überzahl wollte er nicht überbewerten: „Nach der Roten Karte hat man kaum gemerkt, dass wir mehr waren.“ So ging es 0:0 aus, aber mit einem guten Gefühl. Schließlich holt man nicht jeden Tag einen Zähler gegen ein Spitzenteam und mit Blick auf den Herbstmarkt schadet ein torloses, aber kämpferisches Remis auch der Feierlaune nicht. Am Donnerstag wartet dann schon das nächste Spiel in Altenlingen. Training, Vorbereitung und ein wahrscheinlich schwerer Kopf vom Feiern inklusive. __________ Concordia Emsbüren zittert sich zum Sieg

