Der sechste Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung: An der Tabellenspitze will Überraschungsführer Schwefingen seine Erfolgsserie gegen Aufsteiger Veldhausen fortsetzen, während mit dem Duell Borussia Neuenhaus gegen Vorwärts Nordhorn II zwei direkte Verfolger aufeinandertreffen. Auch im Tabellenkeller stehen wegweisende Partien an – besonders für Bad Bentheim, das noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet. Zudem darf man gespannt sein, ob Langen nach dem Coup gegen Freren erneut für Furore sorgt. Die Zuschauer dürfen sich auf packende Spiele, Tore und echte Bezirksliga-Atmosphäre freuen.

Laxten konnte nach schwankendem Start zuletzt mit einem Auswärtssieg in Werlte Boden gutmachen. Sie stehen mit sieben Punkten im Mittelfeld und wollen sich weiter von unten absetzen. Emslage hat bereits drei Niederlagen auf dem Konto und kassierte dreizehn Gegentreffer. Der VfL konnte aber ebenfalls zuletzt mit 2:0 gegen Borussia Neuenhaus gewinnen, womit beide Akteure mit Selbstvertrauen in die Partie gehen dürften.

Beide Mannschaften stecken im Tabellenkeller fest. Landesliga-Absteiger Bentheim ist noch sieglos und hat nur einen Punkt auf dem Konto, während Aufsteiger Werlte immerhin vier Zähler sammeln konnte. Das direkte Duell ist daher schon jetzt ein Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt. Vor allem Bentheim steht unter Zugzwang, da man sich keine weitere Niederlage leisten sollte. Werlte will hingegen nach der bitteren Heimniederlage gegen Laxten zurück in die Spur finden.

Spelle-Venhaus II gehört mit neun Punkten zu den positiven Erscheinungen der Liga und stellte mit 16 Toren einen der besten Offensivreihen, allerdings setzte es zuletzt einen Dämpfer bei der Zweitvertretung von Vorwärts Nordhorn. Emsbüren als Aufsteiger steht mit fünf Punkten nur knapp über dem Strich, konnte sich aber mit einem Unentschieden in Altenlingen zuletzt wertvolle Moral erarbeiten. Für Spelle geht es darum, den Anschluss an die Spitzenplätze zu halten, während Concordia jeden Punkt im Abstiegskampf braucht. Ein spannendes Duell zwischen Offensivkraft und Aufsteiger-Mentalität.

Ein besonderes Spiel, nicht nur aus sportlicher Hinsicht. Beide Mannschaften stehen mit neun Punkten oben in der Tabelle und sind hungrig auf mehr. Zwar hat Neuenhaus ein Sieg mehr auf dem Konto, dafür ist Vorwärts II aber noch ungeschlagen. Flutlicht, guter Bezirksligafußball... das klingt schon romantisch genug. Eine Geschichte wird mit dem Spiel darüber hinaus wohl aber besonders in Verbindung gebracht werden – es wird vorerst das letzte Spiel des Neuenhaus-Captains Robin Mers für seine Borussia sein.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr ASV Altenlingen 1965 Altenlingen SV Alemannia Salzbergen Salzbergen 15:00 PUSH

Altenlingen spielt bislang eine solide Saison und ist mit acht Punkten im gesicherten Mittelfeld. Besonders das 3:0 in Schwefingen am vierten Spieltag zeigte, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Salzbergen dagegen hat nach vier Partien erst drei Punkte auf dem Konto und befindet sich im Tabellenkeller. Zwar gelang zum Auftakt ein Sieg gegen Laxten, danach folgten aber drei Niederlagen in Serie. Altenlingen ist klarer Favorit, während Salzbergen dringend Punkte braucht, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen SV Veldhausen 07 Veldhausen 15:00 live PUSH

Schwefingen spielt bislang eine Saison, die so wohl niemand erwartet hätte. Nach fünf Spieltagen befindet sich der Elf-Platzierte der Vorsaison an der Tabellenspitze, nicht zuletzt aufgrund jüngsten 4:1-Erfolges in Salzbergen. Nun geht es gegen Aufsteiger Veldhausen, vor dem Schwefingen-Coach Daniel Vehring vor der Partie warnt – „Natürlich müssen wir auf die offensiven Qualitäten achten. Mit Henk Legtenborg haben sie einen super Spieler, der viel lenkt. Da sind wir auf jeden Fall gewarnt. Es wird auf jeden Fall ein schönes Spiel, aber wir haben Respekt vor dem Gegner. Wir wollen unsere Stärken ausspielen und idealerweise die drei Punkte in Schwefingen behalten.“, so Vehring vor der Partie.

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Langen SV Langen 14:00 PUSH