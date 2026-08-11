Langen kurz vor der Überraschung

Zum Beginn der Partie versuchte Langen frühzeitig die Papenburger zu stören, früh ins Pressing zu gehen und über Zweikämpfe ins Spiel zu kommen. Die Gäste aus der Landesliga, die in ihrer Startelf zum Teil rotierten, wirkten überrascht von der Gegenwehr und hatten Probleme, ihr Angriffsspiel im letzten Drittel des Feldes konsequent vorzutragen.

Am Montagabend um 19:30 Uhr empfing der Bezirksligist den Landesligisten von BW Papenburg in der zweiten Runde des Bezirkspokals. Bei perfektem Fußballwetter fanden schätzungsweise 350 Zuschauer den Weg nach Langen. Wer hier aber noch an eine einseitige Partie und einem klaren Ergebnis dachte, lag am Ende definitiv falsch.

Ein bis dahin ausgeglichenes Spiel bekam in der 38. Minute ihr erstes verdientes Highlight. Der Gastgeber kommt über die rechte Seite. Neuzugang Rosen zieht nach innen, nimmt sich aus 25 Metern ein Herz, trifft den linken Winkel zur 1:0 Führung und lässt die Tribüne jubeln.

Sichtlich unzufrieden wechselt Trainer Ammermann mit Korte, Buß und Antoni gleich dreifach in der Halbzeit. Gerade über die linke Seite zeigen die Wechsel Wirkung. Mit Korte und Antoni bekommt Papenburg mehr Druck nach vorne. Wirklich gefährlich wird es jedoch nur selten.

Stattdessen ist es Langen, die vermehrt durch ihr schnelles Umschaltspiel gefährlich werden. Die größte Chance hatte Langens Schipmann (58.), der nach schönem Steckball von Geers von links alleine aufs Tor zuläuft, jedoch an Keeper Mülder scheitert.

Im weiteren Verlauf geht die Partie hin und her. Papenburg erhöht den Druck, Langen versucht ihre Umschaltmomente zu nutzen. Tatsächlich ist es dann ein Ballverlust der Gastgeber, der Papenburg die Möglichkeit auf einen Konter gibt. Langen bekommt sich nicht rechtzeitig sortiert, sodass nach schnellem Vorstoß über den rechten Flügel die flache Hereingabe den am ersten Pfosten hereinstürmenden Buß erreicht, der zum Ausgleich einschiebt.

Ein Wirkungstreffer. Die ersten 5 Minuten nach dem Gegentor scheinen die Gastgeber den Schlag noch verdauen zu müssen, fangen sich dann aber wieder.

Während Papenburg in den Schlussminuten versucht vermehrt durchs Zentrum zu kommen, verteidigt der SV Langen stark und kombiniert sich über die Flügel selbst noch ins letzte Drittel, der Lucky Punch will aber nicht fallen und so heißt es nach 90 Minuten: Elfmeterschießen.



Während bei Papenburg Eucken, Buß, Hinz, Papen und Kremer treffen, treffen bei Langen Deters, von Lintel, Schnettberg und Czolbe. Lediglich den Elfmeter von Geers pariert Keeper Mülder stark.



Somit zieht Papenburg in die 3. Runde des Bezirkspokals ein, hatte aber seine Probleme gegen starke Langener, die hier sehr lange an der Überraschung kratzten und auf jeden Fall stolz auf ihre Leistung vor dieser tollen Kulisse sein können.