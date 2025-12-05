"Lange Zeitsperre nach Faustschlag", Verlegung, Abgang, Verlängerung

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Lange Zeitsperre nach Faustschlag
Nach dem Kreisliga-B-Spiel zwischen Phönix Pfalzgrafenweiler und der SG Dornstetten II (Flex) am 16. November 2025 hat das Sportgericht Nordschwarzwald einen Spieler der SG Dornstetten wegen Tätlichkeit mit einer Zeitsperre vom 17.11.2025 bis 30.06.2026 belegt.
Der Spieler lief gezielt auf einen Gegenspieler zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser medizinisch versorgt werden musste. Neben der Zeitsperre muss der Spieler an einer Weiterbildungsmaßnahme zur Gewaltprävention teilnehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielverlegung in der Kreisliga B4: SV Hegnach II – SGM Neustadt/Hohenacker III, bisher: 01.03.2026 – neu: 07.12.2025, 12:15 Uhr
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Unser Stürmer Jan Celik hat die Mannschaft in dieser Woche darüber informiert, dass er den Verein verlassen wird. Wir danken dir von Herzen für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deinen Beitrag auf und neben dem Platz.
In 26 Einsätzen für unsere SGOS erzielte Jan 10 Treffer und bereitete 6 weitere vor.
Mach’s gut, Jan – und danke für alles
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Trainerteam um Ralf Luik und Co-Trainer Christian Locher verlängert
Der SV Hülben gibt bekannt, dass das Trainerteam um Ralf Luik und Co-Trainer Christian Locher für die Saison 2026/2027 verlängert wurde. Der Vorstand freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit, da beide Trainer Fachwissen, Erfahrung und Teamgeist mitbringen
Die bisherigen Ergebnisse der Saison sind vielversprechend, und der Verein blickt optimistisch in die Zukunft. Gemeinsam werden die nächsten Schritte geplant, und man freut sich auf die kommenden Herausforderungen
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Das letzte Spiel im Jahr 2025 wurde am vergangenen Wochenende bestritten. Deshalb möchten wir euch nun freudige Nachrichten mitteilen. Der Fokus liegt natürlich noch auf der aktuellen Runde, dennoch läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Nach und nach informieren wir über die Zusagen für die Saison 26/27 und heute beginnen wir damit:
Unser Kapitän, Tom, bleibt an Bord! Eine ganz wichtige Säule der Mannschaft hat frühzeitig seine Zusage für die kommende Runde gegeben. Werd bald wieder fit Capitano, dass wir dich auch bald auf dem Feld zurück haben. Wir freuen uns über deine Zusage!
Julius kam frisch aus unserer A-Jugend und war zu Beginn der Saison leider noch verletzt. Nun ist er aber fit und begeistert mit starken Auftritten im Aktivenbereich. Umso mehr freuen wir uns über das frühe Bekenntnis zum TSV! Weiter so, Julius.
„Mr. Grätsche“ Yannik Mayer bleibt! Yannik spielt seine zweite Saison bei den Aktiven und hat nochmals einen enormen Sprung in der Entwicklung gemacht. Wir freuen uns, ihn auch in der kommenden Runde in unseren Farben „grätschen“ zu sehen.
Tim Bayer ist ebenfalls aus unserer A-Jugend und spielt seine erste Saison bei den Herren. Er wirbelt auf dem Platz die gegnerischen Hintermannschaften ordentlich auf und konnte sich bereits mehrfach als Torschütze auszeichnen. Darum freuen wir uns sehr, dass auch er bereits für die kommende Spielzeit zugesagt hat.
VIELEN DANK für eure frühzeitigen Zusagen! Wir freuen uns sehr, euch zukünftig weiterhin im TSV-Dress zu sehen
