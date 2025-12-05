"Lange Zeitsperre nach Faustschlag", Verlegung, Abgang, Verlängerung

TSV Sondelfingen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Das letzte Spiel im Jahr 2025 wurde am vergangenen Wochenende bestritten. Deshalb möchten wir euch nun freudige Nachrichten mitteilen. Der Fokus liegt natürlich noch auf der aktuellen Runde, dennoch läuft die Kaderplanung für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Nach und nach informieren wir über die Zusagen für die Saison 26/27 und heute beginnen wir damit:

Unser Kapitän, Tom, bleibt an Bord! Eine ganz wichtige Säule der Mannschaft hat frühzeitig seine Zusage für die kommende Runde gegeben. Werd bald wieder fit Capitano, dass wir dich auch bald auf dem Feld zurück haben. Wir freuen uns über deine Zusage!

Julius kam frisch aus unserer A-Jugend und war zu Beginn der Saison leider noch verletzt. Nun ist er aber fit und begeistert mit starken Auftritten im Aktivenbereich. Umso mehr freuen wir uns über das frühe Bekenntnis zum TSV! Weiter so, Julius.

„Mr. Grätsche“ Yannik Mayer bleibt! Yannik spielt seine zweite Saison bei den Aktiven und hat nochmals einen enormen Sprung in der Entwicklung gemacht. Wir freuen uns, ihn auch in der kommenden Runde in unseren Farben „grätschen“ zu sehen.

Tim Bayer ist ebenfalls aus unserer A-Jugend und spielt seine erste Saison bei den Herren. Er wirbelt auf dem Platz die gegnerischen Hintermannschaften ordentlich auf und konnte sich bereits mehrfach als Torschütze auszeichnen. Darum freuen wir uns sehr, dass auch er bereits für die kommende Spielzeit zugesagt hat.

VIELEN DANK für eure frühzeitigen Zusagen! Wir freuen uns sehr, euch zukünftig weiterhin im TSV-Dress zu sehen