Lange verletzt, aber Hoffnungsträger: Bayreuther-Bub bleibt Ben Fischer ist seit seinem Wechsel zur Oldschdod im vergangenen Sommer kaum zum Zug gekommen und hofft auf eine deutlich bessere Spielzeit 2026/27 von PM/mwi · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Ben Fischer (am Boden) kam bisher für die SpVgg Bayreuth nur zu Saisonbeginn, wie hier beim Eröffnungsspiel in Ansbach, zum Einsatz. Seitdem fällt er verletzt aus. Trotzdem wurde sein Vertrag in Bayreuth nun verlängert. – Foto: Kurt Botsch

Die SpVgg Bayreuth kann die nächste Vertragsverlängerung vermelden: Ben Fischer hat seinen Vertrag verlängert und bleibt damit weiterhin Teil des Kaders der Altstädter.

Der 22-jährige gebürtige Bayreuther war im vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg II zurück in seine Heimatstadt gewechselt. Ausgebildet wurde Fischer im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg, wo er wichtige Erfahrungen im Herrenbereich in der Regionalliga Bayern sammelte, ehe er den Weg zur SpVgg antrat. Mit seiner Rückkehr nach Bayreuth verbindet er sportliche Perspektive mit einem besonderen Bezug zur Stadt und zum Verein. Seit seinem Wechsel zur SpVgg musste Fischer verletzungsbedingt immer wieder Geduld beweisen. Umso wichtiger ist für den Verein, weiter auf seine Qualitäten und seine Entwicklung zu setzen. Mit seiner Dynamik, seiner Zweikampfstärke und seiner Flexibilität auf den Außenverteidigerpositionen bringt er Eigenschaften mit, die auch künftig eine wichtige Rolle im Kader einnehmen sollen.

"Ben ist ein Spieler aus Bayreuth, der eine hohe Identifikation mit dem Verein und der Region mitbringt. Gerade nach seiner Verletzung war für uns klar, dass wir weiter zu ihm stehen und ihn auf seinem Weg zurück unterstützen möchten. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und wollen ihn dabei begleiten, wieder zu alter Stärke zu finden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Ben weiter Teil der SpVgg bleibt", erklärt Geschäftsführer Lorenz Röthlingshöfer. Auch Cheftrainer Lukas Kling nimmt die Vertragsverlängerung wohlwollend zur Kenntnis: "Ben bringt als Außenverteidiger viel Tempo, Intensität und fußballerische Qualität mit. Für ihn war die vergangene Zeit verletzungsbedingt nicht einfach, umso wichtiger ist es jetzt, dass er wieder Stabilität und Rhythmus bekommt. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Einstellung und seinen Fähigkeiten wieder angreifen und unserem Kader wichtige Impulse geben kann."