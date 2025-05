Lange Unterbrechung in Waldhausen, TSV Bernhausen siegt torreich

Vor 250 Zuschauern in Waldhausen entwickelte sich ein packendes Spiel. Bereits in der 3. Minute brachte Jeffrey Janik die Gastgeber in Führung. Doch die Antwort des SC Geislingen ließ nicht lange auf sich warten: Damiano de Lucia glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause mussten die Gäste jedoch einen Rückschlag hinnehmen – Luca de Lucia sah in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl agierte Geislingen mutig und wurde belohnt. Sven Sönmez traf in der 78. Minute zur 2:1-Führung. In einer langen Nachspielzeit - das Spiel war aufgrund eines Zusammenpralls zweier Spieler mit Krankenwagen-Einsatz unterbrochen - schien Waldhausen durch Luca Uhl in der 90.+27 Minute mit dem 2:2 den Punkt zu retten. Doch nur zwei Minuten später schlug Geislingen erneut zu: Ricardo Dias Matos erzielte in der 90.+29 Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.

---