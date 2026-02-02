Lange überlegen, am Ende bestraft

Und diese sahen ein Spiel, das der FCC weitgehend dominierte. Früh ging der FCC in Führung - durch ein Tor von Timon Burmeister in der sechsten Spielminute. Dem voraus ging eine butterweiche Flanke von Mannschaftskapitän Nils Butzen von der rechten Seite, die zunächst Marcel Hoppe aufs Tor köpfte, diese jedoch abgewehrt wurde. Den daraus resultierenden zweiten Ball veredelte Timon Burmeister, der überlegt ins lange Eck abschloss. Der FCC dominierte die Partie, während die Halberstädter sich kaum aus der Umklammerung befreien konnten. Große Torchancen jedoch waren dennoch Mangelware. Und wenn mal das Fenster aufging, parierte - wie nach einer halben Stunde nach einem strammen Hoppe-Schuss - der VfB-Keeper Cichos (31.). Kurz vor der Pause war es dann Lankford, der mit einer Doppelchance auf 2:0 hätte stellen können - ja müssen - doch fand auch er in Cichos seinen Meister. So ging es mit der knappen, aber hochverdienten Jenaer Führung in die Pause, die Volkan Uluc zum kompletten Durchwechseln nutzte.