Lange überlegen, am Ende bestraft

Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz des Ernst-Abbe-Sportfelds. Die beiden Trainer, Manuel Rost von Germania und Volkan Uluc vom FCC, verständigten sich auf zwei Mal 50 Minuten in diesem Vorbereitungsspiel, das von gut 300 Zuschauern am Spielfeldrand verfolgt wurde.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Und diese sahen ein Spiel, das der FCC weitgehend dominierte. Früh ging der FCC in Führung - durch ein Tor von Timon Burmeister in der sechsten Spielminute. Dem voraus ging eine butterweiche Flanke von Mannschaftskapitän Nils Butzen von der rechten Seite, die zunächst Marcel Hoppe aufs Tor köpfte, diese jedoch abgewehrt wurde. Den daraus resultierenden zweiten Ball veredelte Timon Burmeister, der überlegt ins lange Eck abschloss. Der FCC dominierte die Partie, während die Halberstädter sich kaum aus der Umklammerung befreien konnten. Große Torchancen jedoch waren dennoch Mangelware. Und wenn mal das Fenster aufging, parierte - wie nach einer halben Stunde nach einem strammen Hoppe-Schuss - der VfB-Keeper Cichos (31.). Kurz vor der Pause war es dann Lankford, der mit einer Doppelchance auf 2:0 hätte stellen können - ja müssen - doch fand auch er in Cichos seinen Meister. So ging es mit der knappen, aber hochverdienten Jenaer Führung in die Pause, die Volkan Uluc zum kompletten Durchwechseln nutzte.
Der FCC kam nun noch dominanter aus der Kabine, als er es im ersten Durchgang bereits war. Doch das Tor wollte nicht fallen. Zwei mal rettete zu allem Überfluss das Halberstädter Aluminium - einmal bei einem Lattentreffer von Neuzugang Wähling und dann bei einem Talabidi-Kopfball ans Lattenkreuz nach einer Jenaer Ecke. Jena hatte Halberstadt im Sack, band diesen aber nicht zu. So kam es, wie es kommen musste: Mit der im Grunde einzigen Chance der Halberstädter bestrafte Zeidler die Zeiss-Elf für deren Nachlässigkeit in der Offensive mit seinem Tor zum 1:1 in der 89. Spielminute.