Lange Sperren gegen zwei Fußballer und Geldstrafen für Vereine

Die Kreisliga-C-Partie zwischen dem SV Zunsweier und dem FC Ankara Gengenbach II hat für beide Vereine und zwei Spieler hohe Strafen zur Folge. Nach Abpfiff der Partie in der C-Staffel III am 30. Oktober 2022, die das Gäste-Team aus Gengenbach mit 4:2 gewonnen hatte, war es zuerst zu einem Gerangel zwischen mehreren Fußballern gekommen, in deren Folge auch Zuschauer den Platz betraten und sich eine Schlägerei entwickelte. Wie der Fußballbezirk Offenburg nun mitteilte, hat das Bezirkssportgericht Offenburg in einem Spruchkammerverfahren zu den Vorkommnissen "ein umfangreiches Urteil gesprochen".