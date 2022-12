Lange Sperren für drei Spieler nach Tumult in Marbach Für zwei Fußballer der SG Marbach/Rietheim haben ihre Ausraster Langzeitfolgen

Es war ein Tumult, wie es ihn im Fußballbezirk Schwarzwald seit Jahren nicht gegeben hat. Am 20. November war die Bezirksliga-Heimpartie der SG Marbach/Rietheim gegen die SG Riedböhringen/Fützen kurz vor Schluss eskaliert. In der 82. Minute gab es nach einem Foul unschöne Szenen auf dem Spielfeld. Kicker beider Teams gerieten in einer ruppigen Rudelbildung aneinander, dann stürmten Zuschauer aufs Feld und auch Zeljko Cosic, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, mischte sich in die Rangelei auf dem Platz ein. Cosic ging zwischenzeitlich zu Boden, durch eine Backpfeife niedergestreckt von einem gegnerischen Spieler. Mehr dazu auf BZ-Online.