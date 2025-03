Lange Sperre gegen Trainer und Punktabzug

Wiesbaden. Das Sportgericht des Fußballkreises Wiesbaden hat auf die Vorkommnisse und Ausschreitungen im Rahmen des A-Liga-Spiels zwischen dem SC Meso-Nassau und dem SC Polonia am 23. Februar (Endstand 1:1) mit Strafen für beide Seiten reagiert. Im Rahmen einer mündlichen Verhandlung hatten Thorsten Nordholt (Vorsitz), Michael Kreppel und Ingmar Schnurr (Beisitzer) die Ereignisse auf der Kleinfeldchen-Anlage aufgearbeitet. Auch unter Zuhilfenahme von Videomaterial. Doch entscheidende Bedeutung kam den Aussagen des Schiedsrichters zu.

Was dazu führte, dass gegen den Trainer des SC Polonia eine lange Sperre verhängt wurde. Er kann in dieser Runde nicht mehr beim Geschehen rund um den Platz mitwirken. Der SC Polonia hat einen Rechtsmittelverzicht erklärt, dem SC Meso-Nassau steht noch das Rechtsmittel der Berufung zu.