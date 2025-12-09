Lange Sperre für Klarenthal-Spieler nach Schlag gegen Schiri

Das Sportgericht des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) hat nach einem Vorfall im Anschluss an das A-Liga-Spiel zwischen dem SV Frauenstein II und dem SC Klarenthal (5. Oktober) eine Strafe verhängt. Ein Spieler des SC Klarenthal wurde zu einer Sperre von 24 Pflichtspielen verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Spieler Schiedsrichter Andreas Bertram beim Gang in die Kabine von hinten an den Kopf geschlagen hatte. Der Unparteiische blieb körperlich unverletzt. Wie Thorsten Nordholt, Vorsitzender des Wiesbadener Kreissportgerichts und Beisitzer in der HFV-Verhandlung in Wiesbaden, bestätigte, bestehe für den Spieler die Möglichkeit, die Sperre durch die Teilnahme an einem Konfliktbewältigungsprogramm auf 16 Spiele zu reduzieren. Zudem wurde Klarenthals Trainer Asmelash Woldemicael wegen einer unsportlichen Äußerung gegenüber Bertram zu einer Geldstrafe von 50 Euro verurteilt. Bertram, seit fast 39 Jahren im Einsatz, zog persönliche Konsequenzen und beendete seine aktive Laufbahn.

