Lange Reise vergoldet

Bei Weida fehlten Kapitän Maximilian Dörlitz und sein Vertreter Dominic Schmidt, ebenso wie Phillip Roy, Diego Pohl, Maximilian Wetzel und der schwer verletzte David Oxenfart. Keine guten Voraussetzungen gegen heimstarke Nordhausener, die zu Hause erst einmal verloren hatten. Aber Weida trotzte den anstehenden Problemen, begann stark und ging schnell in Führung. Hugh Graham bereitete über die rechte Seite vor und Oliver Peuker vollendete in der Mitte. Drei Minuten später allerdings der Ausgleich des Gastgebers durch Paul Kohl. Der FC Thüringen ließ sich davon nicht beeindrucken und lag nach 17 Minuten zum zweiten Mal vorn. Erneut war Graham der Vorbereiter und Oliver Peuker erzielte seinen 13. Saisontreffer. Mit diesem kostbaren Vorsprung ging es in die Kabinen, Weida hatte sogar gute Chancen, das Ergebnis auszubauen.

Auf dem Kunstrasenplatz im Albert-Kuntz-Sportpark gelang den Gästen 10 Minuten nach Wiederbeginn das 3:1. Nach einem Handspiel im Strafraum zeigte Schiedsrichterin Nora Dieckmann auf den Elfmeterpunkt und Christopher Lehmann verwandelte den Strafstoß gewohnt sicher, sein 5.Treffer im Saisonverlauf. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang dem eingewechselten Marcus Vopel der Anschluss zum 2:3. Nun wurde es dramatisch, aber Weida überstand die Schlussviertelstunde und auch die Nachspielzeit von 6 Minuten, allerdings mit 4 Gelben Karten in der Schlussphase. In der Nachspielzeit kam A-Junior Jaden Bordon zu seinem ersten Einsatz in der Weidaer Mannschaft. Es war die beste Saisonleistung einer dezimierten Weidaer Mannschaft, die damit erstmals in dieser Saison gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel gewann. Ein Sieg der Moral und des Zusammenhalts. Der FC Thüringen springt mit diesem Auswärtssieg mit 32 Punkten auf Tabellenplatz 5. Am kommenden Sonnabend folgt das nächste Heimspiel. Hierbei gastiert der FC Schweina-Gumpelstadt auf dem Roten Hügel.