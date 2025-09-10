Lange Reise ohne Ertrag

Die ersten 10 Minuten gehörten dabei den Gastgebern, welche vor allem bei Standards brandgefährlich waren. So musste sich Richard Klaus im Schmöllner Tor in der achten Minute gewaltig strecken, als er einen Freistoß aus dem rechten Toreck fischen musste. Und auch bei einem Eckball zwei Minuten später hat die Gast-Mannschaft Glück, als ein zurückgewonnener Ball knapp am Tor vorbeigeht. Nach den beiden abgefeuerten Hildburghauser Warnschüssen kommt das SVS-Team allerdings besser in die Partie und kann durch Leon Schulze den ersten Abschluss verzeichnen. Sein Schuss aus spitzem Winkel geht allerdings knapp über den Kasten der Gastgeber (12.). In der 20. Minute schließt Alexander Korent eine gelungene Aktion über die rechte Außenbahn ab, doch sein Schuss wird ans Außennetz abgelenkt. Zwei Minuten später tankt sich erneut Alexander Korent in Richtung Zentrum durch, doch sein Abschluss aus 20 Metern ist zu zentral angesetzt und kann den gut aufgelegten Heimkeeper nicht überwinden. Ein gut getretener Lochmann-Eckball wird von den Gastgebern im letzten Moment geklärt und der Nachschuss von Eric Lochmann aus aussichtsreicher Position ist leider zu hoch angesetzt (28.). Drei Minuten später hat die Schmöllner Bank schon den Torschrei auf den Lippen, doch dem durchgebrochenen Eric Lochmann wird der Ball im letzten Moment noch vom Fuß genommen. Die anschließende Ecke findet Dominick Heinze am zweiter Pfosten, doch der Kopfball hat etwas zu wenig Druck um den Hüter der Gastgeber zu überwinden. Den Schlusspunkt der ersten Halbzeit setzt Leon Gentsch allein auf den Hildburghauser Hüter zulaufend, doch er bleibt in dieser Aktion zweiter Sieger und somit geht es mit einem – aus Hildburghauser Sicht – schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kann die Heim-Mannschaft die nächste gute Möglichkeit verzeichnen. Alexander Korent bringt eine scharfe Eingabe zentral vors Tor der Heim-Elf, doch ein Gastgeber-Verteidiger kann vor dem einschussbereiten Eric Lochmann klären (51.). Dann nimmt sich die Partie eine kurze Auszeit, bevor es richtig wild werden sollte. Ein Hofmann-Foul im Mittelfeld wird mit gelb und Freistoß bestraft, der die Führung für die Hildburghauser einbringen soll. Den quergelegten Ball kann Ali Imedashvili ohne Gegnerdruck platziert im langen Eck platzieren (64.). Der Gast wirkt nun etwas konsterniert und keine 60 Sekunden führt ein Konter mit anschließendem Kopfball fast zum 2:0. Dieses sollte dennoch fallen, als die Gast-Mannschaft auf außen das Zweikampfduell verliert, der Ball noch einmal nach innen gelegt wird und Maximilian Schneider einschieben kann (67.). Auf der Gegenseite bringt Lars Härtel die Schmöllner Farben mit sattem Schuss aus der zweite Reihe wieder ins Spiel (70.), doch die Freude über den Anschlusstreffer währt nicht lange. Ein Konter der Gastgeber kann nicht unterbunden werden und Sandro Eichhorn kann den erneuten Zwei-Tore-Vorsprung herstellen (70.). Das Rauch/Hofmann-Team bleibt in der Folgezeit bemüht, kann sich allerdings keine klaren Torchancen herausspielen und muss sich in der Endphase gar um den vierten Gegentreffer fürchten. Doch Richard Klaus pariert 2x stark und somit bleibt es bis zum Schlusspfiff beim 1:3 aus Schmöllner Sicht.

Fazit: Das Schmöllner Team kann sich nach dem Ausscheiden aus dem Thüringen Pokal nun auf die Liga konzentrieren und bestreitet am kommenden Sonntag bereits das nächste schwere Auswärtsspiel bei der Reserve des FC Einheit Rudolstadt.