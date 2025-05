Lange in Überzahl: Flittard feiert Überraschungssieg gegen Bornheim

Flittard schafft die Sensation

Tabellenführer SSV Bornheim kommt in der Rückrunde nicht so richtig in Fahrt. Auswärts beim Vorletzten, der Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard, ging Bornheim auch aufgrund einer roten Karte mit einer überraschenden 1:3-Niederlage vom Platz. Die Flittarder Führung durch Florian Hensel (26.) glich Kevin Biermann quasi mit dem Halbzeitpfiff per Foulelfmeter aus (45.+1), die favorisierten Gäste gingen aber dennoch mit einem großen Nachteil in den zweiten Durchgang. SSV-Torhüter Tom Buhl flog mit roter Karte vom Platz (35.) und sorgte somit dafür, dass der Tabellenführer etwa eine Stunde lang in Unterzahl spielen musste. Flittard nutzte die zahlenmäßige Überlegenheit nach dem Seitenwechsel umgehend aus: Erst erzielte Yannik Lamberz ebenfalls per Foulelfmeter die erneute Führung (47.), dann erhöhte Paul Demtschück sogar noch auf 3:1 (58.).

Durch die Niederlage ist Bornheim nun bereits drei Spiele hintereinander sieglos und steckt weiterhin in einer kleinen Ergebniskrise. Seit der Winterpause hat die Mannschaft von Trainer Patrick Schmitz nur drei ihrer neun Spiele gewonnen (drei Unentschieden, drei Niederlagen). Der Vorsprung an der Tabellenspitze ist mit fünf Punkten aber immer noch relativ komfortabel.