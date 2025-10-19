Lange Gäste-Unterzahl hilft Spitzenreiter

Das Duell der beiden besten Reserveteams des Saarlandes entschied die SV Elversberg am Sonntagnachmittag mit 2:0 (1:0) für sich. Nach dem frühen 1:0 durch Alan Rodriguez standen die Gäste schon unter Druck, der sich nach dem Platzverwis für Dejam Ngemba Kiazola in der 28. Minute noch erhöhte. "Gegen so ein starkes Team 60 Minuten in Unterzahl zu spielen ist eine Herkulesaufgabe. Wir haben alles versucht, aber sie sind einfach zu stark besetzt als dass wir da mit neun Feldspielern etwas ausrichten konnten. Am Ende geht der Sieg dann auch in Ordnung, aber wir haben uns auch in Unterzahl trotz der Niederlage gut präsentiert", sagte FCS-Trainer Sammer Mozain nach dem Abpfiff auf dem Rasenplatz in Friedrichsthal. Angelos Stavridis erhöhte in der 51. Minute noch zum 2:0-Endstand. Das SVE-Team bleibt in der Tabelle ganz vorne, das FCS-Team ist auf Platz Zehn zurück gefallen. Für die Elversberger geht es am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr mit dem Kreis-Derby beim Nachbarn SV Merchweiler weiter. Das FCS-Reserveteam empfängt am gleichen Tag um 17 Uhr TuS Herrensohr zu einem Saarbrücker Stadtderby auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.).