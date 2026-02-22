"Lange fünfeinhalb Monate habe ich mich darauf vorbereitet" Der Kapitän Yannick Ellermann ist beim Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd zurück an Bord von fcn · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

In der vergangenen Woche hatte es sich erstmals angedeutet. Yannick Ellermann vom 1. FC Normannia Gmünd stand im Test bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall nach langer Zeit wieder einmal 90 Minuten im Tor. Jetzt kehrte er auch in der Oberliga auf den Rasen zurück – in einem ganz besonderen Spiel.



Letzte Gespräche mit Trainer Zlatko Blaskic brachten schließlich die endgültige Entscheidung: Ellermann kann im Derby gegen Essingen wieder zwischen den Pfosten stehen. Fünfeinhalb Monate ist es her, als sich Ellermann im Ligaspiel beim FSV Hollenbach so schrecklich das Schienbein gebrochen hatte. Operationen, Reha, die gesamte Klaviatur musste der Schlussmann durchspielen, biss sich aber zurück. Jetzt hat er sein erstes Pflichtspiel seit dem vergangenen September absolviert. „Ich konnte mich lange darauf vorbereiten. Zlatko und ich haben uns am Anfang der Woche unterhalten und wir wollten die Woche noch einmal abwarten, ob es irgendwelche Reize gibt. Das Ziel war es, gegen Essingen zu spielen. Lange fünfeinhalb Monate habe ich mich darauf vorbereitet und gehofft, es zu schaffen“, so Ellermann nach dem 1:1 gegen den TSV.

Er sei stolz, glücklich und froh, dass er es doch recht früh, gemessen an seiner Verletzung, wieder zurück auf den Rasen kehren konnte. Die Ärzte hatten ihm damals prophezeit, dass es sechs Monate dauere, bis er überhaupt wieder mit dem Training auf den Rasen beginnen könnte. Ellermann aber schaffte es nach vier Monaten. „Da gilt ein großes Dankeschön allen Beteiligten, Doktor Wacker, dem Verein und Myoathletic. Ich bin jetzt erst einmal froh, dass ich wieder spielen konnte und das alles geklappt hat“, so Ellermann. Nach zehn Minuten in diesem Derby war die Gefühlslage noch eine andere, da hatte Erman Kilic für die Gäste getroffen, aus spitzem Winkel. „Der Ball ist genau zwischen Arm und Pfosten rein, das passiert“, sagt Ellermann achselzuckend. Die erste Halbzeit sei insgesamt klar an Essingen gegangen, wenngleich Ellermann nach dem 1:0 nicht mehr die größten Chancen wahrgenommen hatte vom Gegner. Alles in allem sei es aber ein gerechtes Unentschieden gewesen, mit dem man bei der Normania durchaus leben konnte, sagt Normannias Kapitän.