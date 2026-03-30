Lange Fahrt, klare Antwort: Leese dreht frühes Gegentor Dustin Meinking glänzt mit Dreierpack – TuS dreht frühe Führung der Gastgeber von red · Heute, 13:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Der TuS Leese hat seine Favoritenrolle eindrucksvoll unterstrichen und beim FC Gessel-Leerssen einen verdienten 4:2-Auswärtssieg eingefahren. Mann des Tages war Dustin Meinking, der mit drei Treffern maßgeblich für den Erfolg verantwortlich zeichnete.

Die Partie begann aus Sicht der Gäste denkbar schlecht. Bereits nach wenigen Sekunden traf Mika Bade zur überraschenden Führung für den FC Gessel-Leerssen. Doch der TuS zeigte sich unbeeindruckt, übernahm zunehmend die Kontrolle und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Mit wachsender Spielzeit wurde die Dominanz der Gäste deutlicher. In der 32. Minute war es schließlich Dustin Meinking, der den verdienten Ausgleich erzielte. Bis zur Pause blieb die Partie offen, auch wenn Leese bereits mehr Spielanteile verzeichnete.

Leese dreht auf – Meinking entscheidet die Partie Direkt nach Wiederanpfiff setzte der TuS ein klares Zeichen: Erneut war Meinking zur Stelle und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer (47.). Nur wenig später erhöhte Sedo Haso auf 3:1 (55.) – die Gäste hatten das Spiel nun fest im Griff. Der FC Gessel-Leerssen gab sich jedoch nicht geschlagen. Maris Beuke verkürzte in der 64. Minute auf 2:3 und sorgte damit noch einmal für Spannung in der Schlussphase. Die Hausherren drängten auf den Ausgleich, fanden gegen die stabile Defensive der Gäste jedoch keine zwingenden Lösungen.