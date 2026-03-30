Lange Fahrt, klare Antwort: Leese dreht frühes Gegentor

Der TuS Leese hat seine Favoritenrolle eindrucksvoll unterstrichen und beim FC Gessel-Leerssen einen verdienten 4:2-Auswärtssieg eingefahren. Mann des Tages war Dustin Meinking, der mit drei Treffern maßgeblich für den Erfolg verantwortlich zeichnete.
Die Partie begann aus Sicht der Gäste denkbar schlecht. Bereits nach wenigen Sekunden traf Mika Bade zur überraschenden Führung für den FC Gessel-Leerssen. Doch der TuS zeigte sich unbeeindruckt, übernahm zunehmend die Kontrolle und ließ sich nicht aus dem Konzept bringen.
Mit wachsender Spielzeit wurde die Dominanz der Gäste deutlicher. In der 32. Minute war es schließlich Dustin Meinking, der den verdienten Ausgleich erzielte. Bis zur Pause blieb die Partie offen, auch wenn Leese bereits mehr Spielanteile verzeichnete.
Direkt nach Wiederanpfiff setzte der TuS ein klares Zeichen: Erneut war Meinking zur Stelle und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer (47.). Nur wenig später erhöhte Sedo Haso auf 3:1 (55.) – die Gäste hatten das Spiel nun fest im Griff.
Der FC Gessel-Leerssen gab sich jedoch nicht geschlagen. Maris Beuke verkürzte in der 64. Minute auf 2:3 und sorgte damit noch einmal für Spannung in der Schlussphase. Die Hausherren drängten auf den Ausgleich, fanden gegen die stabile Defensive der Gäste jedoch keine zwingenden Lösungen.
In der Nachspielzeit setzte schließlich erneut Dustin Meinking den Schlusspunkt. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte er den 4:2-Endstand her und krönte seine starke Leistung.
FC Gessel-Leerssen – TuS Leese 1912 2:4
FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Daniel Martin (81. Maverick Meißner), Giorgio Amicone, Tion Hoops, Ole Ehlers, Fynn-Luca Stöver (63. Arne Wolter), Leon Sagert (90. Ben Ehlers), Yannik Kaschel, Maris Beuke (81. Lukas Meyer), Jonas Lohmann, Mika Bade (63. Aaron Kelp) - Trainer: Maik Hüneke
TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Lennart Rabe, Dustin Meinking, Moritz Hunfeld (68. Jannik Hintz), Niklas Wagner (83. Juvan Haso), Marcel Hatzenbiller, Christian Stechmann (85. Tristan Runge), Sedo Haso, Alexander Kuznecov, Jegerchwin Tero - Trainer: Jörg Raake
Schiedsrichter: David Bavendiek
Tore: 1:0 Mika Bade (1.), 1:1 Dustin Meinking (32.), 1:2 Dustin Meinking (47.), 1:3 Sedo Haso (55.), 2:3 Maris Beuke (64.), 2:4 Dustin Meinking (90.)