Lange ein Spiel auf Augenhöhe -Crocodiles Herongen gegen Pandas Borken

Auch die 2. Halbzeit startete ausgeglichen, die Pandas nutzen nach einer Heronger Ecke einen clever ausgespielten Konter zum 0:2.

Die Crocodiles hatten auch danach noch ein paar Chancen heranzukommen, es fehlte jedoch die letzte Präzision die Angriffe erfolgreich zu Ende zu spielen.

Kurz vor Schluss erhöhten die Pandas noch auf den Endstand von 0:4.

Der Sieg war insgesamt verdient, wenn auch hart erkämpft für die Pandas, da die Herongen langer Zeit gut verteidigt haben.

So haben die Crocodiles nun am 27.08.2025 um 19:30 in einem Auswärtsspiel bei den Big Bäumern aus Velbert die nächste Möglichkeit ihre ersten Punkte in der ÜFL NRW zu holen.

Die Pandas Borken empfangen am 13.09 um 16 Uhr in einem Heimspiel die Giant Oaks aus Duisburg.