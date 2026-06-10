„Lange darauf hingearbeitet" − Ohrem schießt Zülpich zum Meistertitel

– Foto: Lukas Brüggen

Im zweiten Jahr in der Landesliga ist dem TuS Chlodwig Zülpich der ganz große Wurf gelungen. Durch den Sieg gegen FC Hürth ist die Mannschaft von Trainer David Sasse sogar als Meister aufgestiegen. Einen großen Anteil daran hatte Luca Ohrem. In „Lewandowski-Manier" gelang dem Angreifer ein Hattrick innerhalb von sechs Minuten. In unserem Interview spricht Ohrem über sein Comeback nach langer Leidenszeit, die beeindruckende Rückrunde und die Vorfreude auf die neue Saison.

Der perfekte letzte Spieltag

Vor dem letzten Spieltag war die Ausgangslage für den TuS Zülpich klar: Nur mit einem Sieg konnte FC Hürth noch überholt und die Meisterschaft gefeiert werden. Für Luca Ohrem hätte dieses letzte Saisonspiel kaum besser laufen können. Mit seinem Hattrick brachte er den TuS früh auf die Siegerstraße und damit auch auf Meisterkurs. „Es war auf jeden Fall ein sehr besonderes Spiel. Nach meinem Kreuzbandriss habe ich lange darauf hingearbeitet, wieder auf dem Platz zu stehen. Dass ich dann ausgerechnet im letzten Saisonspiel drei Tore schieße und wir uns zusätzlich noch die Meisterschaft sichern, macht den Tag natürlich unvergesslich“, berichtet Ohrem. Für ihn persönlich war es zwar nicht der erste Hattrick seiner Karriere, aber definitiv der schnellste. Durch seinen Kreuzbandriss verpasste Ohrem die komplette Hinrunde und konnte der Mannschaft erst in der Rückserie helfen. Dass er nach dieser langen Leidenszeit so zurückgekommen ist, macht seine Geschichte umso bemerkenswerter. Auf die Frage nach seinem größten Highlight der Saison antwortet der 26-Jährige ehrlich: „Das größte Highlight war für mich, nach der langen Verletzung überhaupt wieder auf dem Platz zu stehen und beschwerdefrei Fußball spielen zu können.“ Dass die Saison dann mit Meisterschaft und Hattrick endete, wirkt fast schon wie ein kitschiges Fußballmärchen.

Überragende Rückrunde führt TuS nach ganz oben

Dass Zülpich am Ende noch Meister werden konnte, hat sich die Mannschaft dank einer beeindruckenden Rückrunde verdient. Bereits in der Hinrunde spielte der TuS oben mit, hatte allerdings sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Hürth. In der Rückrunde war Zülpich dann jedoch nicht mehr zu stoppen. Sage und schreibe 13 Siege holte der Meister aus 14 Spielen. Nur gegen Germania Teveren musste sich der TuS geschlagen geben. Für Luca Ohrem kam diese Entwicklung allerdings nicht überraschend: „Intern wussten wir, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Dass es am Ende direkt für den Aufstieg reicht, ist trotzdem alles andere als selbstverständlich.“ Auch für Ohrem selbst war die starke Rückrunde natürlich ausschlaggebend: „In der Rückrunde hatten wir eine enorme Qualität im Kader, einen starken Teamgeist und jeder hat für den anderen gearbeitet. Das hat man Woche für Woche auf dem Platz gesehen.“ Ein weiterer wichtiger Faktor für den Erfolg ist Trainer David Sasse. Seit vier Jahren betreut der 39-Jährige die Mannschaft und führte den Verein von der Bezirksliga bis zum Meistertitel in der Landesliga. Für Ohrem spielt dabei vor allem die menschliche Komponente eine große Rolle: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Er hat mir nach der Verletzung viel Vertrauen gegeben und hat einen großen Anteil an unserem Erfolg. Man merkt, dass er für den Verein und die Mannschaft lebt.“