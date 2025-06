Langdorf wappnet sich für Kreisliga

Nun kann der Verein einen weiteren hochkarätigen Transfer vermelden: Mit Nico Koller kommt ein erfahrener Spieler vom künftigen Ligakonkurrenten TSV Regen nach Langdorf. "Nach dem uns Patrick Kastl und Alexander Hirtreiter nach der vergangenen Saison mitgeteilt haben, dass sie den Verein verlassen möchten, war es für uns wichtig, den Kader sowohl in der Breite als auch in der Qualität weiter zu verstärken“, erklärt der sportliche Leiter Josef Mader und ergänzt: "Mit Nico konnten wir unseren absoluten Wunschspieler verpflichten. Er ist flexibel einsetzbar und soll vor allem unseren Spielaufbau weiter stabilisieren und variabler gestalten.“





Doch damit nicht genug: Auch Rahim Ullah Qiyam wird in der kommenden Saison das rot-schwarze Trikot tragen. Der erfahrene Akteur wechselt vom Kreisklassen-Absteiger SV Arnbruck zum FCL und bringt jede Menge Routine mit, von der die Mannschaft gerade in engen und entscheidenden Spielen profitieren kann.





Ebenfalls ne im Kader ist Dominik Wölfl. Ein bekanntes Gesicht, das sein Comeback feiert. Nach eineinhalbjähriger Pause schließt sich der frühere Spieler des SV Arnbruck nun dem FC Langdorf an. "Dominik hat wieder große Lust auf Fußball und möchte sich Schritt für Schritt zurückarbeiten. Im Vordergrund steht zunächst, dass er seine volle Fitness zurückerlangt. Dabei werden wir ihn bestmöglich unterstützen“, erklärt der sportliche Leiter Josef Mader. Mit seiner Erfahrung aus der Bezirksliga-Zeit bei der SpVgg Lam bringt Wölfl viel Qualität mit. "Sobald er wieder voll belastbar ist, wird er unser Team definitiv verstärken“, ist Mader überzeugt.





Auch in Punkto Perspektive stellt der FC Langdorf die Weichen für die Zukunft. Ivan Buric, der bisher für den TSV Bodenmais auflief, möchte sich nun ebenfalls höherklassig etablieren und wird künftig die Kreisliga-Mannschaft verstärken. Zudem stoßen mit Jonathan Mühl und David Göstl zwei vielversprechende Nachwuchstalente aus der eigenen A-Jugend zu den Herren. Beide sollen behutsam an den Seniorenbereich herangeführt werden und in den kommenden Jahren zu festen Größen im Team heranwachsen.





Darüber hinaus darf Jonas Mutzl, der bereits in der Rückrunde die Zweitvertretung verstärkte, künftig mit einem Zeitspielrecht für den FC Langdorf auflaufen. Parallel dazu versucht er sein Glück beim FC Tegernheim in der Landesliga. Mit diesen Neuzugängen sieht sich der FC Langdorf bestens aufgestellt, um die Herausforderungen der neuen Kreisliga-Saison motiviert und selbstbewusst anzugehen.