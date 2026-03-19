Langdorf: Pysek hat sich verabschiedet - Schober kommt im Sommer Der Goalgetter des Kreisligisten hat in der Winterpause überraschend Servus gesagt +++ Eigengewächs kommt vom SV Geiersthal zurück von Thomas Seidl · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

FCL-Sportchef Josef Mader (li.) mit Neuzugang Thomas Schober – Foto: Verein

Jan Pysek hat für den FC Langdorf geliefert. Der im Sommer 2024 geholte tschechische Stürmer wurde mit 20 Treffern auf Anhieb Torschützenkönig der Kreisklasse Regen und hatte somit maßgebenden Anteil daran, dass der Dorfklub erstmals in seiner langen Historie den Sprung in die Kreisliga schaffte. Eine Etage höher lief es für den erfahrenen Angreifer zwar nicht mehr ganz so gut, doch immerhin beförderte der Böhme das Spielgerät noch viermal in die Maschen. Weitere Einschüsse werden allerdings nicht hinzukommen, denn Pysek ist in der Winter-Wechselperiode zurück nach Tschechien gewechselt. Einen Ersatz hat der Verein bereits gefunden. Ab der kommenden Spielzeit wird Thomas Schober wieder für seinen Heimatverein auflaufen. Aktuell befindet sich der 22-Jährige mit dem SV Geiersthal noch im Kreisliga-Aufstiegsrennen.

"Auf den Abgang von Jan waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Er hat mich im Januar kontaktiert und mir mitgeteilt, dass er den zeitlichen Aufwand nicht mehr länger stemmen kann. Er hat in der Nähe von Klattau einen sehr großen Bauernhof, der ihn ziemlich fordert. Zudem spielt sein kleiner Sohn mittlerweile auch Fußball und er bringt deshalb alles nicht mehr unter einen Hut. Sehr bitter für uns, vor allem vom Zeitpunkt her. Dennoch sind wir nicht sauer auf Jan. Ein prima Typ, der uns sportlich enorm weitergeholfen hat. Dafür sagen wir Danke und wünschen ihm alles Gute", sagt Langdorfs Sportlicher Leiter Josef Mader.





Jan Pysek (im roten Trikot) war für den FC Langdorf ein Glücksfall – Foto: Helmut Weiderer









Mit Thomas Schober konnte ein vielversprechender Ersatz verpflichtet werden. Der Rückkehrer hat für den SV Geiersthal bislang 42 Kreisklassen-Partien bestritten und sich dabei 24-mal in die Torschützenliste eintragen können. "Tom ist ein waschechtes Langdorfer Eigengewächs, das sich beim SV Geiersthal unter der Regie von Trainer Albert Weindl super entwickelt hat. Er ist ein technisch hervorragender sowie vielseitiger Offensivspieler, der viel Torgefahr ausstrahlt und dem wir einiges einiges zutrauen", meint Mader, der sich nach einer etwas durchwachsenen Vorbereitungsphase auf den Frühjahrsauftakt freut. Mit dem TSV Lindberg kreuzt gleich ein Nachbarverein beim tüchtigen Aufsteiger auf, der wohl noch zwei, drei Siege brauchen wird, um endgültig für eine weitere Kreisliga-Spielzeit planen zu können.