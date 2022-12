Langdorf-Coup, Parkstetten überrascht, Sondertabelle, Grainet tadellos Hallenmeisterschaft Kreis Ost - Vorrunde. A-Klassist schaltet Bezirksligisten Ruhmannsfelden und Grafenau aus +++ In einer Vorrundengruppe musste eine Sondertabelle über das Weiterkommen entscheiden

Gruppe 5 (in Deggendorf)

In der Comenius-Turnhalle trumpfte der RSV Parkstetten groß auf. Der Tabellendritte der A-Klasse Straubing hielt den favorisierten Kreisklassisten TG Dragon Deggendor im direkten Aufeinandertreffen mit 3:0 in Schach und stellte somit die Weichen für die Pole-Position. Das Semmelmann-Gefolge konnte es sich damit sogar leisten, die letzte Partie gegen den SV Irlbach zu verlieren. "Wir haben gegen Parkstetten schlecht gespielt, das hat uns bei dem Modus, dass nur der Gruppensieger weiterkommt, das Genick gebrochen. Die anderen Spiele haben wir es nicht schlecht gemacht, auch wenn das Niveau sehr überschaubar war", bilanzierte TG Dragon-Chefanweiser Murat Demür.









Gruppe 6 (in Deggendorf)

Richtig spannend ging es in Gruppe 6 zu, in der sich drei Teams ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, alle ungeschlagen blieben und am Ende punktgleich waren. Der designierte Kreisklassen-Aufsteiger SpVgg Straubing um Torjäger Mihai Velescu hat in der Sondertabelle, in der alle drei Vereine zwei Punkte hatten, ein Torverhältnis von 2:2, während der FC Handlab-Iggensbach und der TSV Aholming jeweils 1:1-Tore hatten. "Schade, denn wir hatten im letzten Spiel gegen Handlab-Iggensbach den Siegtreffer auf dem Fuß. Die Jungs haben aber alles probiert und daher hat das schon gepasst. Allgemein war es aber kein guter Sport und es kam auch auf den Rängen überhaupt keine Stimmung auf. So macht das ehrlich gesagt keinerlei Spaß mehr", fand Aholmings Spielertrainer Heino Corintan, der nur an der Seitenlinie stand, deutliche Worte.









Gruppe 7 (in Zwiesel)

Nicht die stark eingeschätzten Bezirksligisten SpVgg Ruhmannsfelden und TSV Grafenau setzten sich in der Vorrundengruppe 7 durch, sondern Underdog FC Langdorf. Die Mannen von Robert Ertl und Andreas Bischoff zogen zum Auftakt gegen die Lerchenfeldkicker zwar mit 1:3 den Kürzeren, konnten dann aber ihre folgenden drei Partien allesamt siegreich gestalten. Ruhmannsfelden, das immerhin seine beiden Top-Scorer Fabian Schiller und Sebastian Tremmel dabei hatte, vergeigte das dritte Match gegen den SV Kirchberg im Wald und musste somit die abschließende Partie gegen den TSV Grafenau gewinnen, um sich den Gruppensieg zu sichern. Die bis dahin enttäuschenden Stodbärn, die mit einer ordentlichen Aufstellung in die Glasstadt reisten, zeigten Charakter und rangen den Ligakonkurrenten mit 2:0 nieder. So stand am Ende völlig überraschend der FC Langdorf im Ranking ganz oben. "Wir haben sehr diszipliniert gespielt und gut gekontert. Das war der Schlüssel für einen sehr erfolgreichen Turniertag, den wir völlig überraschend mit dem Gruppensieg abschließen konnten. Für uns als kleiner Verein ist die Qualifikation für das Kreisfinale ein Highlight, auf das wir uns freuen", sagte FCL-Coach Robert Ertl unmittelbar nach Turnierende.







Gruppe 8 (in Zwiesel)

Verlustpunktfrei und ohne Gegentor: Der SV Grainet war in seiner Staffel das Maß der Dinge. Der Bezirksligist siegte im Gruppenfinale gegen den Ligarivalen TSV Regen deutlich mit 3:0. Die Schaller-Schützlinge hätten mit einem Sieg noch am SVG vorbeiziehen könnten, hatten aber nicht den Hauch einer Chance. Gut in Szene setzten konnte sich der A-Klassist SV 22 Zwiesel, der gegen Grainet nur knapp den Kürzeren zog und gegen Regen immerhin ein 2:2-Remis erreichte. "Wir hatten im ersten Spiel gegen 22 Zwiesel leichte Startschwierigkeiten, haben uns dann aber von Spiel zu Spiel gesteigert und uns letztlich souverän durchgesetzt. Mit dem Auftritt der Mannschaft bin ich vollauf zufrieden", resümierte Grainets Übungsleiter Jürgen Eder.