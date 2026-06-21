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Langdorf angelt sich Stürmer-Routinier Grauthoff
Der erfahrene Torjäger wechselt vom FC Rinchnach zum Kreisligisten
von Thomas Seidl · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Die Verantwortlichen des FC Langdorf mit ihren Neuzugängen um Daniel Grauthoff (dritter von links) – Foto: Verein
Der FC Langdorf geht in seine zweite Saison in der Kreisliga und freut sich dabei auf zahlreiche spannende Derbys. Nach dem gelungenen Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit wollen sich die Rot-Schwarzen weiter stabilisieren und in der Liga etablieren. Kurz vor dem Beginn der Vorbereitung konnte der FCL mit dem erfahrenen Stürmer Daniel Grauthoff vom Kreisklasen-Absteiger FC Rinchnach noch einen weiteren Neuzugang verpflichten.
Josef Mader, sportlicher Leiter der Langdorfer, freut sich über die Verstärkung: "Mit Daniel konnten wir einen echten Strafraumstürmer verpflichten. Er wird uns mit seiner Fitness, seiner Präsenz und seinem Torriecher sofort weiterhelfen können.“ Nach der Verpflichtung von Thomas Schober vom SV Geiersthal und der Übernahme des Trainerpostens durch Marco Arbinger sieht sich der FCL gut gerüstet für die kommende Saison. Dennoch wollen die Verantwortlichen weiterhin Augen und Ohren offen halten, um beide Mannschaften in der Kreisliga und A-Klasse gezielt zu verstärken. Das Trainerduo Marco Arbinger und Tobias Eiter kann neben Schober und Grauthoff auch zwei aufgerückte Jugendspieler im Herrenbereich begrüßen. Mit Tim Strasser und Leon Smolka rücken zwei talentierte Nachwuchsspieler nach. "Wir wollen die beiden Schritt für Schritt an das Niveau im Herrenbereich heranführen. Durch unsere Spielgemeinschaft mit dem TSV Regen II haben wir dafür eine sehr gute Zwischenstation auf dem Weg in die Kreisligamannschaft“, erklärt das Trainerteam.
Mit Tim Oppowa kommt außerdem ein offensives Talent vom TSV Bodenmais nach Langdorf. "Tim hat bereits in der A-Jugend seine Qualitäten gezeigt. Wir freuen uns sehr über seinen Wechsel und wollen ihn bestmöglich unterstützen, damit er den Sprung in den Herrenbereich so schnell wie möglich schafft“, so die Langdorfer Verantwortlichen. Pünktlich zum Start der Vorbereitung kann der Kreisligist zudem einen Rückkehrer begrüßen: Nico Koller steht nach längerer Verletzung wieder auf dem Trainingsplatz und wird die Defensive des FCL verstärken. Am Sonntag, 21. Juni, starten die Rot-Schwarzen um 15 Uhr gegen den FC Tittling in Innernzell in die Testspielphase. Weiteres Vorbereitungsprogramm: 26. Juni, 19 Uhr: SpVgg Ruhmannsfelden II – FC Langdorf 27. Juli, 15 Uhr: SG Edenstetten – FC Langdorf 28. Juli, 15 Uhr: FC Langdorf – TSV Waldkirchen 29. Juli, 16 Uhr: FC Langdorf – TuS Pfarrkirchen