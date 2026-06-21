Langdorf angelt sich Stürmer-Routinier Grauthoff

Die Verantwortlichen des FC Langdorf mit ihren Neuzugängen um Daniel Grauthoff (dritter von links) – Foto: Verein

Der FC Langdorf geht in seine zweite Saison in der Kreisliga und freut sich dabei auf zahlreiche spannende Derbys. Nach dem gelungenen Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit wollen sich die Rot-Schwarzen weiter stabilisieren und in der Liga etablieren. Kurz vor dem Beginn der Vorbereitung konnte der FCL mit dem erfahrenen Stürmer Daniel Grauthoff vom Kreisklasen-Absteiger FC Rinchnach noch einen weiteren Neuzugang verpflichten.

Josef Mader, sportlicher Leiter der Langdorfer, freut sich über die Verstärkung: "Mit Daniel konnten wir einen echten Strafraumstürmer verpflichten. Er wird uns mit seiner Fitness, seiner Präsenz und seinem Torriecher sofort weiterhelfen können.“ Nach der Verpflichtung von Thomas Schober vom SV Geiersthal und der Übernahme des Trainerpostens durch Marco Arbinger sieht sich der FCL gut gerüstet für die kommende Saison. Dennoch wollen die Verantwortlichen weiterhin Augen und Ohren offen halten, um beide Mannschaften in der Kreisliga und A-Klasse gezielt zu verstärken. Das Trainerduo Marco Arbinger und Tobias Eiter kann neben Schober und Grauthoff auch zwei aufgerückte Jugendspieler im Herrenbereich begrüßen. Mit Tim Strasser und Leon Smolka rücken zwei talentierte Nachwuchsspieler nach. "Wir wollen die beiden Schritt für Schritt an das Niveau im Herrenbereich heranführen. Durch unsere Spielgemeinschaft mit dem TSV Regen II haben wir dafür eine sehr gute Zwischenstation auf dem Weg in die Kreisligamannschaft“, erklärt das Trainerteam.





