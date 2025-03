Langdorf angelt sich Bischofsmaiser Kapitän

"Nach neun schönen Jahren beim SV Bischofsmais möchte ich nochmal etwas anderes machen und mich einer neuen Herausforderungen stellen, zumal ich seit Kurzem in Langdorf wohne. Der FCL ist ein hervorragend geführter Verein, mit guten Spielern und sehr gutem Zusammenhalt, bei dem ich mich bestimmt wohlfühlen werde. Ich freue mich auf diese Zeit und hoffe natürlich, dem Verein sportlich weiterhelfen zu können", sagt Pfeffer, der sich bei seinem Noch-Klub in der Vergangenheit auch als Nachwuchstrainer und Jugendleiter engagierte.









"Wir sind uns sicher, dass Michael mit seiner Einstellung zum Spiel, seiner Klasse und Erfahrung in den nächsten Jahren ein entscheidender Spieler in unserem Kader sein wird. Er wechselt ligaunabhängig zu uns und will zum bestmöglichen Erfolg beitragen. Wir bekommen mit ihm einen absoluten Führungsspieler hinzu", freut sich Langdorfs Manager Josef Mader. Handlungsbedarf im Kader entstand aufgrund der schweren Knieverletzung, die sich Alexander Gigl bei einem Hallenturnier zugezogen hat. Für den 29-jährigen Mittelfeldspieler ist das Fußbaljahr 2025 gelaufen. "Alex bleibt selbstverständlich ein Teil der Mannschaft und alle im Verein wünschen ihm eine komplette Genesung, damit er sobald als möglich wieder angreifen kann", betont Mader, der anfügt: "Die frühzeitige Zusage von Mich bringt uns wieder die gewünschte Kaderstärke und gibt dem Verein, auch vor dem Hintergrund des Verbleibs des bestehenden Kaders für die Saison 25/26, eine große Planungssicherheit."