Lang folgt auf Genc - Himmelsthür präsentiert neuen Trainer

Der TuS Grün-Weiß Himmelsthür hat eine zentrale Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen und damit frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Michael Lang übernimmt zur Saison 2026/27 ein erfahrener Trainer die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft und tritt damit die Nachfolge des langjährigen Coaches Ali Genc an.
Die Verpflichtung des B-Lizenz-Inhabers erfolgte unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit und ist damit als klares Signal der langfristigen Ausrichtung zu verstehen. In einer sportlich herausfordernden Phase, in der sich Himmelsthür aktuell im unteren Tabellendrittel der Bezirksliga Hannover 4 befindet, setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und Entwicklung.
Lang bringt umfangreiche Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten Trainertätigkeit mit. Stationen unter anderem in Einum, Hüddessum-Machtsum, Almstedt und Algermissen belegen seine Vielseitigkeit. Dabei betreute er Mannschaften von der Kreisliga bis zur Landesliga und sammelte entsprechend breite Erfahrungen in unterschiedlichen Leistungsbereichen. Aktuell steht er noch beim FSV Algermissen an der Seitenlinie und spielt dort mit seiner Mannschaft eine erfolgreiche Saison, die im Aufstiegsrennen der Kreisliga münden könnte.
Die Verantwortlichen in Himmelsthür nutzten frühzeitig die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme und einigten sich nach intensiven Gesprächen auf eine Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt der künftigen Arbeit soll insbesondere die Weiterentwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler stehen – ein Ansatz, der zur strategischen Ausrichtung des Vereins passt.
Der Trainerwechsel markiert zugleich das Ende einer prägenden Ära. Ali Genc hatte die Entwicklung des TuS Grün-Weiß über Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet und den Verein nachhaltig geprägt. Mit Lang folgt nun ein Trainer, der diesen eingeschlagenen Weg fortführen und neue Impulse setzen soll.
Für Himmelsthür bedeutet die Entscheidung Planungssicherheit in einer Phase des Umbruchs. Unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison schafft der Verein damit eine Grundlage, um sportlich wieder stabilere Zeiten anzustreben und sich perspektivisch neu auszurichten.