Lang folgt auf Genc - Himmelsthür präsentiert neuen Trainer

Himmelsthür präsentiert neuen Trainer – Foto: Marcel Eichholz; Verein

Der TuS Grün-Weiß Himmelsthür hat eine zentrale Personalentscheidung für die kommende Spielzeit getroffen und damit frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Michael Lang übernimmt zur Saison 2026/27 ein erfahrener Trainer die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft und tritt damit die Nachfolge des langjährigen Coaches Ali Genc an.

Die Verpflichtung des B-Lizenz-Inhabers erfolgte unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit und ist damit als klares Signal der langfristigen Ausrichtung zu verstehen. In einer sportlich herausfordernden Phase, in der sich Himmelsthür aktuell im unteren Tabellendrittel der Bezirksliga Hannover 4 befindet, setzt der Verein bewusst auf Kontinuität und Entwicklung.

Lang bringt umfangreiche Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzehnten Trainertätigkeit mit. Stationen unter anderem in Einum, Hüddessum-Machtsum, Almstedt und Algermissen belegen seine Vielseitigkeit. Dabei betreute er Mannschaften von der Kreisliga bis zur Landesliga und sammelte entsprechend breite Erfahrungen in unterschiedlichen Leistungsbereichen. Aktuell steht er noch beim FSV Algermissen an der Seitenlinie und spielt dort mit seiner Mannschaft eine erfolgreiche Saison, die im Aufstiegsrennen der Kreisliga münden könnte.